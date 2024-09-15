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スバル「インプレッサ」の一部改良モデルが発表された。インフォテインメントシステムの使い勝手を高め、コネクティッドサービスに機能を追加。各グレードの装備も見直し、人気の高かったメーカー装着オプションを標準装備（一部）にしている。

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スバル「インプレッサ」一部改良、特別仕様車「ST Smart Edition」も

SEP. 15, 2024 17:06 Updated DEC. 23, 2024 16:05
Text : 林利明
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スバル「インプレッサ」の一部改良モデルが発表された。インフォテインメントシステムの使い勝手を高め、コネクティッドサービスに機能を追加。各グレードの装備も見直し、人気の高かったメーカー装着オプションを標準装備（一部）にしている。

  • スバル「インプレッサ」一部改良モデル（エクステリアイメージ）

  • 2.0Lガソリンエンジンモデルの特別仕様車「ST Smart Edition」（エクステリアイメージ）

合わせて、アイサイトセイフティプラス運転支援テクノロジーなど安全装備と上質さを充実させた、2.0Lガソリンエンジンモデルの特別仕様車「ST Smart Edition」を新たに設定。各グレードのメーカー希望小売価格は以下の通り。

2.0Lガソリンエンジン DOHC直噴
ST（FWD）：264万円
ST（AWD）：287万1,000円
ST Smart Edition（FWS）：295万3,500円
ST Smart Edition（AWD）：316万8,000円

2.0Lガソリンエンジン DOHC直噴 + モーター（e-BOXER）
ST-G（FWD）：287万6,500円
ST-G（AWD）：310万7,500円
ST-H（FWD）：315万7,000円
ST-H（AWD）：337万1,500円

改良モデルの11.6インチセンターインフォメーションディスプレイでは、AVH（オートビークルホールド）ボタンをホームボタンエリアに配置し、操作性を向上。コネクティッドサービスのSUBARU STARLINKでは、リモートエアコン、マイカー検索にハザード点滅機能を追加した。ほか、オーディオレス車の内装・外装の質感を高めている（シルバー加飾付本革巻シフトレバー、ピアノブラック調シフトパネル、シルバーステッチシフトブーツ、艶黒塗装ドアミラー、本革巻ステアリングホイール）。

  • ナビゲーション機能

  • ボディカラーに新色「デイブレイクブルー・パール」を追加

特別仕様車「ST Smart Edition」のおもな装備は以下。

・17インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）
・コーナリングランプ&ステアリング連動ヘッドランプ
・LEDフロントフォグランプ
・サイドシルスポイラー
・アルミパッド付スポーツペダル（アクセル、ブレーキ、フットレスト）
・運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート
・リバース連動ドアミラー＋ドアミラーメモリー&オート格納機能
・自動防眩ルームミラー
・緊急時プリクラッシュステアリング
・スバルリヤビークルディテクション（後側方警戒支援システム）/エマージェンシーレーンキープアシスト

  • 特別仕様車「ST Smart Edition」

  • インテリア

  • 17インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）

  • コーナリングランプ&ステアリング連動ヘッドランプ

  • 緊急時プリクラッシュステアリング

  • スバルリヤビークルディテクション（後側方警戒支援システム）/ エマージェンシーレーンキープアシスト

  • フルLEDハイ&ロービームランプ

  • アレイ式アダプティブドライビングビーム

  • LEDフロントフォグランプ

  • 運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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