いつまでも売れ残ってる男性ほど勘違いする「年収1,000万円＝モテる」という幻想、40代婚活の分かれ道とは

「年収1,000万円は超えているのに、なぜ結婚できないのか」

もし今、こんなモヤモヤを抱えているなら、まず知ってほしいことがある。あなたがダメなのではなく、「婚活市場での自分の立ち位置」を読み違えている可能性が高いという点だ。

実は世の中には、同じ40代・高収入でも、サクッと理想の相手と成婚する男性と、なぜか毎回「いい人なんだけど…」で終わってしまう男性がいる。ここでは、現場でよく聞くリアルな声を踏まえて、「選ばれる男性」と「選ばれない男性」の間にある決定的な3つの違いを整理する。

ハイスペでも「楽勝」とはならない現実

「男は40代からが脂が乗ってモテる」――それは職場限定の話で、婚活市場に持ち込むと普通に通用しない。データを見ても、男性の成婚率は30代後半がピークで、40代前半で落ち、45歳を超えるとさらに下がる。

厄介なのは、ハイスペックな高収入男性ほど「お見合い」自体は組めてしまう点だ。女性は検索条件で年収を見るため、出会いの入口まではスムーズ。しかし交際・成婚に至る確率は年収に比例しない。むしろ「お金はあるけど……」で止まるケースが多い。

女性が最終的に見ているのは「経済力」ではなく「一緒に暮らしたときの安心感」だ。「機嫌を取らなくていい」「話が通じる」「否定されない」。要するに、生活の中で神経をすり減らさずに済む相手かどうかが評価される。

ここで仕事ができる男性ほど、正論で詰める、結論を急ぐ、感情を「それは違う」で潰すといった減点を重ねがちだ。その瞬間に「この人と暮らすのはナシ」と判断される。

年下狙いは「おぢアタック」に見られるリスク

避けて通れないのが「おぢアタック」問題だ。35歳以上が8歳以上年下を狙うと、この枠に入りやすいと言われる。

ポイントは「年下希望＝即アウト」ではなく、その時点で女性側に警戒ラベルが貼られやすいことにある。「若い女性を求めているだけで、対等なパートナーを探していないのでは」という疑念を持たれやすい。

さらに女性がシビアに見ているのは「家庭を一緒に回せるかどうか」だ。共働き前提の女性ほど、「稼ぎは分かった。では家事や育児はどうするのか。“手伝う”ではなく“一緒にやる”気があるのか」を見ている。ここが曖昧だと、「結局は私が全部背負うのか」と判断される。

選ばれる男性は年齢ではなく「人生設計」を語る。「育児にどう関わるか」「相手のキャリアをどう支えるか」を具体的に話し、対等なパートナーとしての姿勢を示す。年齢差は、使い方次第で武器にもなる。

40代以上、シゴデキ男性が婚活で勘違いすること

3つめは、アドバイスへの向き合い方だ。ここが最もつまずきやすい。仕事で成功してきた人ほど「自分のやり方」が完成しており、婚活でも同じ勝ちパターンで押し切ろうとする。しかし婚活は「正しい人」が勝つゲームではなく、「相手を安心させた人」が勝つゲームだ。

選ばれない男性は、カウンセラーの助言に「俺の流儀じゃない」「仕事ではこれで成功した」と反発しがちで、結果として時代錯誤な行動が修正されない。職場なら部下が合わせてくれるが、婚活では誰も合わせてくれない。結果、「悪い人じゃないんだけど…」でフェードアウトされる。

一方、選ばれる男性は「仕事ではプロでも、婚活では初心者」と認め、助言を素直に取り入れる。指摘されたら行動を修正できる。その姿勢は女性から見ると「話し合いで軌道修正できる人」として高く評価される。「頭がいい」より「修正できる」人のほうが強い。

年収は「入場券」。40代は生活の安心感で選ばれる

年収1,000万円は、あくまで婚活の土俵に立つための「入場券」に過ぎない。40代以降で最終的に選ばれる基準は、スペックではなく「この人と暮らしてラクかどうか」だ。 プライドを脇に置き、「一緒に結婚生活を運営していく覚悟」を持てるかどうか。ここを切り替えられるかが、40代婚活の分かれ道になる。