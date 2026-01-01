銀座の富裕層がなぜかお正月に行く、海外旅行先「圧倒的に多かった回答が...」

今回のテーマは、「富裕層のお正月の過ごし方」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は富裕層、超富裕層の皆さんに、「お正月の過ごし方」について聞いてみました。

さっそく解説します。

定番中の定番でもある「海外旅行」

お正月には海外旅行に出かける方が多いようです。お客様に「お正月の過ごし方」を聞いてみたところ、圧倒的に多かった回答が「ハワイ旅行」でした。「8月頃までには年末年始の旅行のチケットを確保している」とのことです。

この他にもバリ島やグアム、シンガポールなど暖かい地域が、お正月の旅行先として人気です。また、フランス、イタリアなどヨーロッパを旅行するお金持ちも。遠方で、かつ高額で、長期の滞在を楽しむ傾向が見られました。異国の地に滞在し、日常の喧噪を忘れる。そんな優雅なお正月を過ごすお金持ちが多いようです。

JTBが発表した旅行動向調査によると、海外旅行をする方は前年比の3割増の100万人規模に回復しており、コロナ禍前の水準に近づいているそうです。

高級リゾートや温泉など「国内旅行」

より気軽に楽しめる国内旅行も人気で、箱根、熱海、軽井沢など東京近郊のリゾート地や温泉地などで過ごす方も多いようです。

天然温泉やプール、スパ、バー、レストランなど「ホテル滞在そのものを楽しませるサービスや設備が充実しており、その点を魅力に感じている」と、回答したお金持ちも。

また、滞在先でのゴルフなどのアクティビティを楽しみにしている方や、お部屋に露天風呂やバーベキュー施設が併設された「プライベートヴィラ」タイプのホテルで、家族団らんを満喫する方もいらっしゃいました。

アクセスしやすい土地で、英気を養う。そんなお正月の過ごし方も魅力的です。

家庭で過ごす「伝統的な日本のお正月」

資産家や旧家の中には、家族同士の繋がりを重んじ、正月行事として親族一同が集まることを重視している家庭も多くあります。また、「子どもの教育」「縁起」「ゲン担ぎ」といったことを大切にしている方ほど、伝統的な日本のお正月の過ごし方を重視する傾向が強いようです。

おせち料理やお雑煮を食べる

高級料亭や専門店から取り寄せたおせち、または家族が手作りしたおせちを親族全員で囲む。その土地ならではの「お雑煮」を楽しむ。それぞれの料理が持つ意味(健康、長寿、繁栄など)を、大人から子どもに伝える。お金持ちの皆さんは、そんな日本ならではの文化を子どもたちにも大切にしてほしいと考えています。

初詣

氏神様に新年の挨拶をし、初穂料の他、お米やお酒、季節の野菜・果物などの「神饌(しんせん)」を奉納する。このような伝統、作法を重んじるお金持ちも多いです。

お年玉

子どもたちにとってはお正月のメインイベントですね。

「初日の出を見る」「書初めをする」など、お正月ならではのイベントを楽しんでいる家庭も多いようです。また、元旦はお賽銭やお年玉以外の出費は控えるべきである、という考え方に基づき、無用の散財を避けるお金持ちも。

ビジネスパーソンには欠かせない「仕事始めの準備」

ビジネスパーソンは、年末年始を海外や国内のリゾート地で過ごし、家族団らんを満喫するとしても、始業日の少なくとも前日には「仕事始めの準備」に取り掛かります。

心身のコンディション調整

最も重要なのは、生活リズムを「仕事モード」に切り替えることです。

・規則正しい生活リズムへの調整：休暇中はどうしても夜更かしが続いたり、起床時間が遅くなったりしてしまうもの。そのため、ビジネスパーソンは仕事始めの日にあわせた時間に就寝・起床し、生活リズムを整える必要があります。

・体調管理：始業日に「二日酔い」なんてことにならないよう、始業日前日の飲酒は避けたいものです。

・リフレッシュ：軽い運動を取り入れ「休みボケ」を防ぎます。

仕事に関する軽い作業

休暇最終日を「休み」ではなく「翌日のための準備の日」と位置づけているビジネスパーソンも多いです。

・メールチェック：休暇中に溜まったメールを整理し、緊急性や重要度の高いものに目を通します。

・スケジュールの確認：翌日以降の会議やアポイント、重要タスクを確認し、大まかな業務計画を立てます。

・デスク回りの整理整頓：翌朝スムーズに業務に取り掛かれるよう、自宅やオフィスのデスク回りを整理整頓します。

また、長期的に目指したいキャリアのゴールや、達成したい目標などを見直し、再確認することも大切です。

幸先の良いスタートのために

今回は、「富裕層のお正月の過ごし方」について解説しました。

お金持ちの皆さんはお正月を海外や国内のリゾート地・温泉地などで過ごし、非日常を楽しんでいます。また、伝統や文化を重んじる資産家や旧家は、親戚一同が集まり家庭で過ごす、という従来のお正月のあり方を大切にしています。

そして、ビジネスパーソンにとって欠かせないのが「お正月ボケ」の防止です。生活のリズムを「仕事モード」に切り替え、始業に向けた準備も欠かしません。

幸先の良いスタートを切れるよう、始業に向けた準備にもしっかりと取り組みたいものですね。一緒に頑張りましょう。