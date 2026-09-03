今日のテーマは、「ハイスペが集まる場所のリアル」です。

「皇居ラン」が出会いの場になっているとSNSで話題になりましたね。この他にもハイスペとの出会いの場はあるのか、実際にお客様に聞いてみました。

日々、日本経済を動かす経営者や富裕層が夜な夜な集まる街、銀座。ホステスとして彼らの生の声を聞いていると、ある共通点に気づきます。それは、本物のトップ層ほど、下心が透けて見える華やかなパーティーや、効率重視のマッチングアプリには目もくれないということ。

そんな銀座のVIPたちが集うのは「大人のサードプレイス」です。今回は、彼らが肩書きやしがらみを外して自然体でつながっている、意外な裏ルートの実態をお話しします。

密室のフラットさが会話を生む場所

「経営者は孤独」とはよく言われていますが、だからこそ彼らは利害関係のない、フラットな人間関係を築ける場所を探しています。

銀座の「会員制老舗スナック」

高級クラブやキャバクラでは、別卓のゲスト同士が互いの会話に介入することは野暮とされています。しかし、スナックは別です。

特に銀座の会員制老舗スナックのママは超一流の繋ぎ手。「田中さん、こちらゴルフが趣味の中村会長よ」と、絶妙なトーンで引き合わせてくれます。共通の趣味が見つかればしめたもの。カラオケの合間に「今度ぜひコンペしましょう」と、驚くほど自然に連絡先交換が行われています。

名門ゴルフスクール

ハイスペ男性の「嗜み」の定番ともいえるゴルフですが、出会いの主戦場はゴルフ場ではなく、実は「スクール」なのだとか。高級ゴルフスクールには、平日の夜や週末、熱心にフォームを改良しに来る経営者たちでいっぱいです。

同じ「上達したい」というストイックな目的があるため、隣の打席の男性が素晴らしいショットを打てば自然にリスペクトが生まれます。年齢や業種を超え、教え・教えられる関係から、気づけばビジネスの相談に移行していることも珍しくないのだとか。

「知的好奇心と自己投資」が交差する場所

お金持ちほど「教養」を深めることにストイックです。

ワインや日本酒などの「文化的な勉強会」

ただ高級なお酒を飲むだけでなく、その歴史やペアリング、酒蔵のストーリーを学ぶようなクローズドな勉強会も、質の高い人脈の宝庫です。

ここには、地方の旧家の名士や、文化への造詣を深めたい本物の富裕層が集まります。「学び」という共通の体験をすることで、ビジネスのギラギラした下心が消え、純粋な「人としての相性」で繋がることができるのが最大のメリットです。

「ストイックさ」が最高のフィルターになる場所

経営者や一流のビジネスパーソンほど「心身を追い込む場所」をあえて作っています。

滝行・護摩行などの「修行系コミュニティ」

経営者は孤独です。だからこそゲン担ぎやマインドフルネス、信心深さを大切にするトップは驚くほど多いです。一見、ビジネスとは無縁に思える滝行や護摩行ですが、ここを訪れると、誰もがただの「ひとりの人間」として荒行に挑むことになります。

極限の苦痛や達成感を共にした仲間には、夜の街で10回飲むよりも深い信頼感が生まれるもの。ここで生まれた繋がりは、一過性のビジネスパートナーを超えた、一生モノの戦友のような関係になるケースを何度も耳にしました。

大学の名門体育会(ラグビー部など)のOBコミュニティ

私のお客様の中には、某大学ラグビー部をはじめとする名門体育会出身の経営者やエリートビジネスパーソンが数名いらっしゃいます。彼らは定期的にOB同士で集まり、母校の後輩たちの指導や支援を行っているそうです。

私のお客様を見ていると、心身ともに極限までストイックさを求められる環境を生き抜いた体育会出身者には、ビジネスの世界でもタフさや高い自己管理能力を発揮している方が多い印象があります。さらに、この集まりの素晴らしいところは、ビジネスの損得勘定ではなく「後輩のために」という純粋な利他の精神で集まっている点です。

学生時代に同じ泥にまみれたという強固な共通言語があるため、ここで結ばれる人脈は、どんな華やかなパーティーで築かれるものよりも深く、一生モノであると感じます。

究極の自己管理が交差する「マッチョ(筋トレ)コミュニティ」

また、銀座の街で大成功を収めているお客様たちを見渡すと、ボディビルや本格的なウェイトリフティングに励んでいる「ガチなマッチョ」の方々が驚くほど多いことに気づきます。

ホステスとして多くの男性を見てきましたが、断言できるのは「メソメソしているマッチョは見たことがない」ということ。日々の徹底した食事管理や、限界の限界をさらに超えていくストイックさは、ビジネスを生き抜く強靭なメンタルにも繋がっているのではないでしょうか。

彼らは、ゴールドジムのヘビーウェイトエリアや、知る人ぞ知るパワーリフティング専門のジムで、独自の「マッチョコミュニティ」を形成しています。言葉を交わさずとも、相手の身体を見ればどれだけの努力を積み重ねてきたかがひと目でわかる世界。だからこそ、そこで「いつも同じ時間に限界に挑んでいる」というだけで、お互いへのリスペクトが生まれます。

そこから驚くほど強固なビジネス人脈に発展していく……のかどうかはちょっとわかりませんが「成功者ほど筋肉に投資する」というのは銀座では紛れもないリアルです。

「お金持ちはいそう」なのに、なぜか一流の人脈にならない場所とは

ここまで、経営者たちが自然体で繋がる「大人のサードプレイス」を紹介してきましたが、一方で「ハイスペがいそう」「効率よく出会えそう」と見えて、実は本物の富裕層が最も嫌う“罠の場所”も存在します。

ハイスペ向けでも慎重派に? 「審査制マッチングアプリ」

最近はハイスペ層を対象とした審査制・会員制のマッチングアプリも増え、効率よく出会いを探せるサービスとして支持されています。一方で、銀座のお客様の中には、こうしたサービスをあえて利用しない方も少なくありません。

理由を聞くと、「肩書や年収を見て近づいてくる人とは出会いたくない」「仕事上の立場もあるので、顔やプロフィールを不特定多数に見られることに抵抗がある」といった声が聞かれます。

マウンティングと下心が交差する「タワマンパーティの罠」

もうひとつ、華やかな人脈が広がりそうな場所の筆頭が「タワーマンションでのパーティ」や「異業種交流クルーズ」です。しかし、ここも経営者やビジネスパーソンが一度参加して懲り、二度と来なくなる場所の代表格。

ふたを開けてみると、「人脈を広げたい」というより、富裕層への営業や投資勧誘、ステータス目的の出会いを期待する参加者が目立つ会もあるようです。

主催者や参加している“自称・ハイスペ”も、実はレンタルタワマンで背伸びをしているだけだったり、他人へのマウンティングが目的だったりします。ストイックに自分を磨いている本物の富裕層は、こうした「下心と嘘が透けて見える空間」に漂う空気そのものを嫌い、そっと足を踏み入れなくなるのです。

一流の人脈を引き寄せるのは「下心のなさ」と「日常のルーティン」

今回は「ハイスペが集まる場所のリアル」について解説しました。

銀座のトップたちが集うサードプレイスは、下心のなさと、日常のストイックなルーティンのなかに隠された社交場です。

彼らが求めているのは、自分の肩書やステータスを証明しなければならないギラギラした場所ではありません。下心や嘘を完全に排除し、ただの「ひとりの人間」として、同じ熱量や規律を共有できる安全な空間です。

人脈とは作るものではなく、皆さんの生き方の結果として偶然見つかるものなのかもしれませんね。