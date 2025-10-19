マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
宿泊せずとも贅沢な朝! 平日限定「グランド ハイアット 東京」の朝食ビュッフェ

OCT. 19, 2025 11:00
いつもは慌ただしい朝の時間も、たまにはゆっくり優雅に過ごしたいもの。この連載では、自分へのちょっとしたご褒美にも、充実した一日の始まりにもぴったりな都内ホテルで楽しめる朝食を巡ります。贅沢な朝ごはんでプレミアムなひと時を過ごしてみては?

今回紹介するのは、六本木ヒルズ内にある「グランド ハイアット 東京」の2階にある「フレンチ キッチン」の「ブレックファスト ビュッフェ」。オープンキッチンで作る和・洋の豊富なメニューと、毎朝焼き立てのパンを味わえるのが魅力です。

  • グランド ハイアット 東京「フレンチ キッチン」

    グランド ハイアット 東京「フレンチ キッチン」

ビュッフェ台の向かい側がオープンキッチンになっていて、シェフが料理を作る様子を眺めながら食事を楽しむことができる「フレンチ キッチン」。和洋問わず、約50種類の幅広いメニューがラインナップされています。朝6時半のオープンに合わせて、現在多くを占めるというインバウンドの宿泊客が訪れていました。

  • 色鮮やかなフルーツと新鮮な野菜が並ぶサラダバー

    色鮮やかなフルーツと新鮮な野菜が並ぶサラダバー

  • 和食のコーナーにはいくらも用意(中央)。朝から手軽に海鮮丼も楽しめる

    和食のコーナーにはいくらも用意(中央)。朝から手軽に海鮮丼も楽しめる

  • フレンチトーストやローストベジタブル、茶わん蒸しなどがラインナップ。メニューは時期や混み具合によって一部変更にもなるとのこと

    フレンチトーストやローストベジタブル、茶わん蒸しなどがラインナップ。メニューは時期や混み具合によって一部変更にもなるとのこと

この日は、そばをはじめ、最近メニューに追加されたプレーンと黒ゴマの2種類の自家製豆腐など、ホテルの朝食メニューとしては珍しい品もラインナップ。

  • そばと自家製豆腐。豆腐はなめらかな口当たりで、後味に豆のうまみをしっかりと感じます

毎朝ホテルの焼き立てパンが楽しめるのも、大きな魅力です。

季節ごとに2～3種類が入れ替えになり、10月末ごろまでは、旬のフルーツを使った「洋梨デニッシュ」と「ピオーネデニッシュ」が登場します(入荷状況等によって内容は変更)。 アーモンドクロワッサンやエッグタルトなど、普段の朝食では中々食べられないようなパンがずらっと並んでおり、ついつい取りすぎてしまいそう。

  • この日は仕入れの関係で、ラズベリーデニッシュ(右下)が並んでいました

    この日は仕入れの関係で、ラズベリーデニッシュ(右下)が並んでいました

またホテルの朝食メニューには欠かせない、卵料理のライブキッチン「エッグステーション」では、オムレツやスクランブルエッグなどをその場で作ってもらえます。今回は「クロワッサンオムレツサンドイッチ」をオーダー。卵液の上に2つに割ったクロワッサンをのせて焼き、サンドイッチを形成していく調理過程を見るのも楽しいひと時でした。

  • エッグステーション

    エッグステーション

  • 卵液の上に、2つに割ったクロワッサンをのせる

    卵液の上に、2つに割ったクロワッサンをのせる

  • クロワッサンを元の形になるよう盛り付けると、卵を挟んだサンドイッチに!

    クロワッサンを元の形になるよう盛り付けると、卵を挟んだサンドイッチに!

ビュッフェ以外にも「アメリカンブレックファスト」や「和朝食」(7時から)のセットメニュー、アラカルトでの単品メニューを用意。

中でもホテル館内で焼き上げる食パンを約1日卵液に浸透させた、アラカルトのフレンチトーストが人気のメニューだそうです。朝食ビュッフェにもフレンチトーストは用意されていますが、こちらはデニッシュを使っており、2通りのおいしさが楽しめます。

  • アラカルトで人気のフレンチトースト。焼く際には澄ましバターを使用し、フライパンで焼き目と香りをまとわせた後、オーブンで中までじっくり火入れ。表面にかかったシナモンシュガーはカリっと、中はトロっとした食感です

    アラカルトで人気のフレンチトースト。焼く際には澄ましバターを使用し、フライパンで焼き目と香りをまとわせた後、オーブンで中までじっくり火入れ。表面にかかったシナモンシュガーはカリっと、中はトロっとした食感です

現在は平日限定で、宿泊せずとも朝食ビュッフェは利用可能。比較的空いている6時30分～7時30分の時間を狙って訪れるのが良いとのことで、ビジネスマンのブレックファストミーティングにもおすすめです。

ブレックファスト ビュッフェ

  • 提供場所：グランド ハイアット 東京 2階「フレンチ キッチン」
    (東京都港区六本木6-10-3)
  • 提供時間：6時30分～10時30分
  • 価格：5,170円
    ※予約も可能。詳細はホテル公式サイト内「フレンチ キッチン」ページに記載。

※貸し切り営業などにより、ご利用いただけない場合がございます。最新情報はホテル公式Webサイトをご確認ください。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

