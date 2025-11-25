気温や環境の変化が大きい季節は、相手の生活リズムやライフスタイルに寄り添ったギフトを選びたくなる。美容や健康まわりのセルフケア用品は、毎日使える"実用的なギフト"として選択肢に入りやすい。

この連載では、港区OLの筆者が「大人が選ぶべき、本命ギフト」をセレクト。実際にアイテムを試し、本命ギフトとしてふさわしいか検証していく。

今回は、サプリメントブランドとして知られるLypo-Cから生まれたスキンケアや、日々の習慣づけに取り入れやすいアイテムを実際に使いながら、ギフトとしての扱いやすさを確かめてみた。

個包装で使いやすい先行美容液

まず試したのは、2025年に登場したスキンケアブランド Lypo-C SKINBEAUTY の先行美容液「ファースト グロウエッセンス」。

サプリのイメージが強いLypo-Cが美容液へ展開したアイテムで、ピュアビタミンCをリポソーム化し、角層まで届けることを目指したという。

基礎化粧品は肌質との相性があるため、ギフトとしては難しいと感じる人も多い。ただ、この美容液は先行美容液かつ個包装タイプのため、お試し使いができ、相手を選びにくい。

28包入 12,320円／28包入は指輪のケースのような美しい見た目とオリジナルショッパーがギフトとしての格をあげてくれる。7包入(3,410円)の展開も。

包装を開けると、とろみのある液がスッと肌になじむ。べたつきが少ないので次のケアにも移りやすい印象だった。

個包装だったため筆者は出張時にも持参でき、乾燥が気になるホテルで使えてうれしかった。

出張や旅行にも持ち運びしやすい個包装タイプ

自宅でのスペシャルケアにも、出張が多い方や旅行好きな方へのギフトの最有力候補になるだろう。

日々の習慣づけに取り入れやすい「Lypo-C Vitamin C+D」と「Lypo-C CBD」

続いては、Lypo-Cのサプリメントシリーズ。

Lypo-C Vitamin C+D

1包にビタミンC 1,000mgとビタミンD 2,000IUが入ったサプリ。ビタミンCはもちろん、日本人に不足しがちなビタミンDを同時に摂れる点が支持されている理由のひとつだと感じる。

「Lypo-C Vitamin C+D」30包入 8,964円、お試しサイズ11包入(3,445円)の展開も

リポソームを維持するために使用されているクエン酸ナトリウムに由来する、海水のような味が苦手という声もあるが、美酢と炭酸で割ったドリンクに混ぜるなど割ものでアレンジを加えることで飲みやすくなった。

Lypo-C CBD

2025年に登場したゼリータイプのCBD。Lypo-C Vitamin C+Dとは異なり、リポソーム化されたゼリータイプのCBDは、緊張や不安感からの気持ちの切り替えや就寝前にゆっくりしたいときなど、自分のコンディションに合わせた摂取が可能。

仕事もプライベートも慌ただしくなる時期、落ち着きたい夜に使えるアイテムとしてギフトに加えても良さそうだ。

1年頑張ったご褒美に

今回試したアイテムは、外側のケア(美容液)と、内側のケア(サプリ)をセットで考えられる点が魅力だった。毎日を軽やかにするためのセルフケアは、ギフトとしても自分へのご褒美としても最適。

贈る相手のライフスタイルに寄り添いながら、今年も1年頑張った自分や相手の身体と心を気遣うギフトを検討してみては。