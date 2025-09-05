男性特有の悩みに適した成分配合サプリ『テストインクリースXTA』登場

アルファメイルが展開する高機能ヘルスケアブランド「ナイトプロテイン(NIGHT PROTEIN)」は、日本で初めて「テストインクリース(TESTNCREASE)」を配合したサプリメント『テストインクリースXTA』の提供を開始した。

ナイトプロテインは周囲には相談しづらい男性のヘルスケア課題解決サポートを目的として、テストステロン検査キットやサプリメント、ヘルスケアメディアや専門家による生活習慣のコンサルティングサービスを提供している。

今回販売を開始した『テストインクリースXTA』は、男性特有のお悩み対策を重視したい人に向けたプロダクトとして設計されている。

歳を重ねるごとに増える男性特有の悩みには、「パートナーとの時間を満足いくものにしたい」「オトコとしての魅力を高めて自信をつけたい」といった声が上がっている。どのような対策をしたら良いかわからず迷う男性が多い一方で、男性特有の悩み対策に有用なことが実際の研究で確認されている素材は非常に限られているのが実情となる。

今回配合している「テストインクリース」は、古くから男性が力をつけるために愛用してきたハーブ「フェヌグリーク」と「ブラックムスリ」の有用成分を凝縮した、メンズウェルネス分野で注目されている素材。男性特有の悩みに適したデータが存在するプロトダイオシン(Protodioscin)を18%、クルクリゴシド(Curculigoside)を3%以上含むよう規格化している。

2025年8月27日現在、テストインクリースを採用したサプリメントは日本国内で「テストインクリースXTA」のみ。

そのほか、古くからエネルギー供給に優れた活力食材として利用されてきた「マカ」、黒コショウに含まれる「ピペリン」を95%の濃度で抽出した「バイオペリン」が含まれている。

定期便の価格は、、一袋約30日分90粒入りで初回4,000円、2回目以降は6,600円。買い切りプランの場合、1袋9,300円となる。付随サービスとして、LINEでの専門家への相談サービスも実施している。注文は公式サイトから受け付けている。