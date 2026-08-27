FPパートナーは、「2026年夏の家計に関する意識調査」の結果を8月17日に発表した。調査は2026年7月13日～15日の期間、自身が世帯の家計を担っている全国の会社員・会社役員の男女1,548名を対象に行われた。

はじめに、今年の夏(2026年7月～8月)の出費が、昨年の同時期と比べてどのように変化したか(変化しそうか)聞くと、全体の約2人に1人(49.7%)が「増えた(増えそう)」と回答した。

また、出費が「増えた(増えそう)」と回答した人に、今年の夏に出費が増えた(増えそうな)ものと、その原因を聞くと、出費増の項目1位は「食費」(71.6%)だった。次いで「電気代」(52.3%)、「旅行・レジャー費」(33.5%)という結果になった。

出費増の最も大きな原因は「物価上昇」(64.5%)となり、全体の半数以上が物価高の影響を感じていることがわかった。

出費増の原因

「出費が増えた(増えそう)」と回答した人に、昨年の同時期(2025年7月〜8月)と比べて、出費がいくらくらい増加したか(増加しそうか)聞くと、2か月平均「18.0万円」(7・8月の合計)となり、各世帯においてひと月「約9万円」も出費が増えていることが明らかに。

また、出費増などを受け、今年の夏(2026年7月～8月)の家計の収支について聞くと、全体の4世帯に1世帯(27.8%)が「赤字になっている(なりそう)」と回答。「余裕がある(余裕がありそう)」と回答した人は、17.2%にとどまった。2026年、全国の4世帯に1世帯、"懐が寒い夏 "を過ごしていることがうかがえる。

すべての調査対象者に対して、今年の夏、ボーナスが支給されたか(支給される予定か)聞くと、全体の約8割(78.1%)が「支給された(される予定)」と回答した。

また、夏のボーナスが「支給された(支給される予定)」と回答した人に対して、昨年と比べた金額を聞くと、全体の3割以上(32.1%)は「増えた(増える予定)」と回答した一方で、半数以上となる53.0%は「昨年から変わらない」と回答するなど、物価高が続く中で、収入には変化がないという人が過半数いるということがわかった。

昨年と比べた金額

夏のボーナスが「支給された(支給される予定)」人に、今年の夏のボーナス額(額面)がいくらだったか(いくらの予定か)聞くと、平均「54.0万円」となり、最大では「700万円」という回答も。

また、夏のボーナスのうち、貯蓄する以外の金額について、どのくらいの期間で使い切る見込みかを聞くと、平均「55.2日」となった。最も早い日数では「1日」という回答もあるなど、貴重な夏のボーナスをどのように使うか、各世帯の目的に注目だ。

貯蓄する以外の金額をどのくらいの期間で使い切る見込みか

すべての調査対象者に対して、この夏(2026年7月～8月)、お金を理由に「やりたかったが諦めたこと」があるか聞くと、全体の4割以上(43.2%)が「ある」と回答した。

諦めたことが「ある」人に、どのようなことを諦めたか聞くと、1位は「旅行」(56.4%)だった。次いで「趣味・娯楽」(44.9%)、「外食」(33.7%)と続いた。

また、その他の少数意見として、「住宅の購入」「車の購入」といった大きな買い物の計画に加えて、「美容」「美容整形」といった自身への投資を考えている声も寄せられた。

どのようなことを諦めたか

食費や電気代など、避けにくい支出の増加が家計を圧迫している今年の夏。ボーナスがあっても物価高による負担増を吸収しきれず、旅行や外食を諦める人も少なくないようだ。