auじぶん銀行は6月1日、「夏の1年もの特別金利キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2026年8月31日まで。

期間中に新規で預け入れた1年もの円定期預金に対し、通常金利年0.41％(税引後年0.32％)に年0.79％を上乗せし、特別金利年1.20％(税引後年0.95％)を適用する。通常金利と比較すると約2.9倍の水準となる。

auじぶん銀行が夏の1年もの特別金利キャンペーンを開始

1年もの円定期預金が特別金利年1.20％に

今回のキャンペーンは、取引時に表示される「利用可能なキャンペーン・プログラム」から「夏の1年もの特別金利キャンペーン2026」を選択し、1年もの円定期預金へ新規預け入れを行うことで利用できる。

特別金利は当初1年間のみ適用され、満期日以降は当時の所定金利が適用される。

預け入れ金額や回数に上限はなく、期間中に作成した対象定期預金が満期まで保有された場合に特典の対象となる。

100万円を預けた場合の受取利息は?

auじぶん銀行によると、100万円を1年間預け入れた場合の利息は以下の通り。

税引前利息:12,000円

税金:2,437円

税引後利息:9,563円

利息には復興特別所得税を含む20.315％の源泉分離課税が適用される。

なお、満期前に中途解約した場合は、預入期間に応じた所定の中途解約金利が適用される。

キャンペーン概要

キャンペーン名: 夏の1年もの特別金利キャンペーン

実施期間: 2026年6月1日～2026年8月31日

対象商品: 1年もの円定期預金

特別金利: 年1.20％(税引後年0.95％)

適用条件: キャンペーンを選択して新規預け入れ

日銀の利上げを受けて預金金利の上昇が続くなか、夏のボーナス商戦に向けて各銀行の動きが活発化している。楽天銀行やSBJ銀行なども相次いで高金利の定期預金キャンペーンを打ち出しており、今後も預金獲得をめぐる金利競争が加速しそうだ。