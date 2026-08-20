イタリアンプレミアムビール「ペローニ ナストロアズーロ」の世界観を体験できる「THE HOUSE OF PERONI 2026 東京アペリティーボクルーズ」が、東京で開催されている。夕暮れの景色を眺めながら、ビールと食事、音楽を楽しむこの企画は、「ペローニ」ブランドとして世界初となる船上イベントだ。

実際にクルーズに乗船し、イタリアで親しまれている“アペリティーボ”の文化を体験してきた。

夕暮れの東京を巡る「アペリティーボクルーズ」

アサヒビールは、イタリアンプレミアムビール「ペローニ ナストロアズーロ」の缶350mlを、2026年8月25日から通年販売する。これにあわせて企画されたのが、「THE HOUSE OF PERONI 2026 東京アペリティーボクルーズ」だ。

「アペリティーボ（Aperitivo）」とは、夕食前の時間帯に、お酒や軽食を楽しみながら家族や友人と交流するイタリアの文化。「THE HOUSE OF PERONI」は、そんなイタリアらしいライフスタイルと「ペローニ」の世界観を体験できるイベントシリーズとなっている。

今回のクルーズでは、東京の水辺を船で巡りながら、「ペローニ」のために用意されたアペリティーボフードやデザート、音楽などを楽しめる。船上での開催は、同ブランドとして世界初の試みだという。

会場に船が選ばれた背景には、ブランド名の由来も関係している。「ペローニ ナストロアズーロ」の「ナストロ・アズーロ」は、イタリア語で「青いリボン」を意味する。その名は、1930年代に大西洋横断で最速記録を樹立したイタリアの客船に贈られた「ブルーリボン賞(ナストロ・アズーロ)」に由来しているという。

イタリアで親しまれている“アペリティーボ”を楽しみながら、ブランド名とゆかりの深い船上で「ペローニ」を味わう。今回のクルーズは、イタリアの文化とブランドの歴史という、二つの側面から「ペローニ」の世界観に触れられるイベントとなっている。

仕事終わりの時間を、友人とゆったり楽しむ

受付を済ませて船に乗り込むと、船内には「ペローニ」のブランドカラーである青を基調とした空間が広がっていた。まずは、東京の景色を眺めながら、冷えた「ペローニ」で乾杯する。

「ペローニ」は、1963年にイタリア・ローマで誕生したイタリアンプレミアムビール。バランスの取れた苦味と、かんきつ類を思わせるほのかな香り、キレの良さ、すっきりとした後味が特徴だ。

今回のイベントでは、「ペローニ」の爽やかな味わいを引き立てるため、グラスにシトラスの香りを吹きつける独自の提供方法「プロフューモ」も体験できた。

グラスを口元に運ぶと、飲む前から爽やかな香りが感じられる。すっきりとしたビールの味わいにシトラスの香りが重なり、船上を吹き抜ける風や夕暮れの景色ともよくなじんでいた。

「ペローニ」のために用意されたフードも

船内では、「ペローニ」に合わせて用意されたアペリティーボフードやデザートも提供された。

アペリティーボは、ただお酒や食事を味わうだけのものではない。夕食前のひとときに、親しい人と会話を交わしながら、ゆったりと時間を過ごすこと自体が楽しみのひとつだ。

船内ではDJによる音楽演出も行われ、参加者は料理とビールを味わったり、景色を撮影したり、それぞれのスタイルでクルーズを楽しんでいた。

アサヒビール グローバルビアブランド室室長のニック・ラークワージー氏は、イベントについて、次のように話す。

「仕事が終わった後の夕暮れどきに、親しい人達と素敵な時間を過ごすイタリアの文化を日本に持ってきたいという思いを込めました。」

慌ただしく過ぎていきがちな仕事終わりの時間。しかし、少し立ち止まって、ビールや食事を片手に誰かと会話を楽しむ。クルーズで過ごしたひとときからは、商品そのものだけでなく、そうしたイタリアらしい時間の楽しみ方も伝わってきた。

缶350mlが8月25日から通年販売へ

「ペローニ ナストロアズーロ」の缶商品は、2025年9月に数量限定で発売された。購入者から「自宅でのイタリアンがさらにおいしくなる」「おしゃれなデザインで思わず手に取った」といった声が寄せられたことを受け、2026年8月25日から缶350mlの通年販売を開始する。

「THE HOUSE OF PERONI 2026 東京アペリティーボクルーズ」の参加応募はすでに終了しているが、「ペローニ」は通年販売によって、これまでより身近な店舗で手に取れるようになる。

仕事終わりや休日の夕暮れどきに、料理と「ペローニ」を用意して、家族や友人とゆっくり会話を楽しんでみてはいかがだろうか。自宅や身近な場所でも、イタリアで親しまれている“アペリティーボ”の過ごし方を取り入れられそうだ。

※「THE HOUSE OF PERONI 2026 東京アペリティーボクルーズ」の応募受け付けは終了しています。