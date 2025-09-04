マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
イタリアンプレミアムビール「ペローニ」、日本初の缶商品を展開 -渋谷で期間限定イベントも

SEP. 04, 2025 15:39
Text : PREMIUM編集部
アサヒビールは9月9日、12月2日、イタリアンプレミアムビールで世界売上ナンバー1の「ペローニ ナストロアズーロ」の缶 350mlを数量限定で発売する。日本で缶商品を展開するのは初めて。2026年秋をめどに、通年販売も予定している。

トップバーテンダー考案の"プロフューモ"を自宅でも

ペローニは、1963年にイタリアのローマで誕生したイタリアンプレミアムビール。バランスがとれた苦みとかんきつ類のほのかな香りに加え、キレの良さとすっきりとした後味が特長だ。

このペローニのユニークな楽しみ方が、シトラスの香りを直接グラスや缶体に吹き付ける"プロフューモ"。ワールドトップ10のバーで研鑽を積んだバーテンダーで、ペローニのグローバルアンバサダーをつとめるシモーネ・カポラーレ氏が考案した。

ペローニの爽やかな味わいを一層引き立てるこのスタイルは、これまで国内外のイベントや樽生を展開している店舗で楽しめたが、12月分のみ、プロフューモ付の6缶パックも数量限定で発売を予定。自宅でも、気軽に体験できそうだ。

渋谷でバカンス気分! ペローニ体験イベントも

9月4日からは「Zero Base 渋谷」および隣接する「渋谷道玄坂広場－Ⅰ」にて、有料試飲イベント「THE HOUSE OF PERONI 2025」も開催。

「Zero Base 渋谷」では樽生、広場では缶のペローニを、いずれもクルージング船をイメージした特別な空間の中で味わえるほか、プロフューモが体験できる。

筆者も実際に訪れてみたが、周囲の街の喧騒が嘘のように爽やかな空間で、気分もリフレッシュ。広場では波しぶきをイメージしたミストや、イタリアをイメージした装飾があるほか、船員のような服装を身にまとったスタッフによるサービスも、まるでバカンスに来たような気分にさせてくれる。

会場でイベントの様子をSNSに写真投稿すると、ペローニのオリジナルグラスや缶のプレゼントもあるとのこと、ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

THE HOUSE OF PERONI 2025
＜ZeroBase渋谷＞
●営業時間
・9/4(木)～9/5(金)
16:00～21:00(L.O.20:30）
・9/6(土)～9/7(日)
12:00～21:00(L.O.20:30)
●メニュー
「ペローニ」樽生　800円※おつまみ付
＜渋谷道玄坂広場－Ⅰ＞
●営業時間
・9/4(木)～9/5(金)、9/8(月)～9/12(金)
16:00～21:00(L.O.20:30)
・9/6(土)～9/7(日)、9/13(土)～9/14(日)
●メニュー
「ペローニ」缶　300円※おつまみ付き

