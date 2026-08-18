老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」と岩手県のクラフトブルワリー「ベアレン醸造所」が共同開発した期間限定「ベアレン醸造所×浅野屋 Bread Weizen」と一緒に手料理を楽しみました。

食品ロス削減への取り組みから生まれた発泡酒

「Bread Weizen」は、パン作りの過程で生まれるバゲットの端材が活用されている大変珍しい発泡酒です。本場ドイツの伝統技術を守る「ベアレン醸造所」が、小麦麦芽を贅沢に使った「酵母入り無濾過白ビール（ヴァイツェン）」をベースに醸造しました。

ヴァイツェン酵母特有のフルーティーな香りと、小麦やパンの香ばしさが調和したまろやかな味わいが特徴で、夏に合う爽快感があります。

「Bread Weizen」×ソーセージ

さっそくひと品目のおつまみ「ソーセージ」と一緒にいただいてみました。「ベアレン醸造所×浅野屋 Bread Weizen」とソーセージの相性は文句なしに抜群です。

ヴァイツェン特有の爽やかな酸味と炭酸が、ソーセージのジューシーな肉汁や脂っぽさを口の中でさっぱりと洗い流してくれます。パンのような風味や香ばしさが、グリルしたソーセージの旨味と完璧に調和しています。

今回は燻製されたソーセージを用意しましたが、ハーブの効いた白ソーセージに合わせてみても美味しそうです。

「Bread Weizen」×ケールと生ハムのサラダ

ふた品目のおつまみは「ケールと生ハムのサラダ」です。ケールは「野菜の王様」と称されるほど栄養価が高い野菜です。β-カロテンやビタミンC・Eなどの栄養素が豊富に含まれています。今回はこちらのサラダにオクラや枝豆などの夏野菜もトッピングしました。オクラや枝豆にはカリウムが含まれています。

では、さっそく「Bread Weizen」と一緒にいただきます。ケール特有の力強い苦味や青っぽさを、フルーティーな甘み、小麦のまろやかさが優しく包み込み、食べやすくしてくれます。さらに、生ハムの濃厚な旨味と強い塩気が、発泡酒の持つほのかな麦の甘みを引き立て、贅沢な相乗効果を生んでいます。美味しい。

サラダに「クルトン」をトッピングしてみてもよさそうです。

「Bread Weizen」×ナスとチーズたっぷりピザトースト

最後に用意したおつまみは「ナスとチーズたっぷりピザトースト」です。地元・新潟県で妹夫婦が栽培しているナスを大量にもらったので、トマトソースでコトコト煮込んでみました。

ナスの皮には、抗酸化作用を持つとされる色素成分「ナスニン」が含まれているほか、ナスにはカリウムや食物繊維が含まれています。また、トマトには抗酸化作用を持つとされる色素成分「リコピン」が含まれています。

この夏はナスとトマトを積極的にとりたいですね。というわけで、さっそくいただきます。

発泡酒の原材料であるバゲットの香ばしさと、カリッと焼き上げたパンの香ばしさが見事にマッチしています。「パン×パン」の香ばしい相乗効果は、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいです。

食品ロス削減と美味しさの両立

今回は、「ベアレン醸造所×浅野屋 Bread Weizen」と一緒に、自宅で簡単に作れるおつまみ3品を楽しみました。

「Bread Weizen」は、焼き立てパンの息吹がそのまま溶け込んだ、唯一無二の発泡酒です。苦味が非常に穏やかで、すっきりとした酸味があるため、普段ビールを飲まない方でもスイスイ飲めるはず。「パン好き」と「ビール好き」のどちらの心もつかむ、サステナブルで贅沢な1杯でした。