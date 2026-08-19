「ヘルシーそう」「たんぱく質が摂れそう」といったイメージだけで、食品を選んでいませんか？ 実際に栄養成分表示を見ると、思っていたほどたんぱく質が含まれておらず、糖質や脂質のほうが多いこともあるといいます。

若々しく健康的な体づくりは、毎日の「買い物」から。『キレイでスリムになる すごい朝食』(いくとうひさよ著／伊藤路奈監修／青春出版社)から、食事の質を変える食品選びのポイントと、手軽にたんぱく質をプラスする方法を抜粋して紹介します。

アンチエイジングは「買い物」で決まる

アンチエイジングは、特別なことをする前に「買い物」から始まっています。何を食べるかは、「何を買うか」でほぼ決まるからです。

たとえば、お惣菜や市販品を選ぶとき、「なんとなくたんぱく質が摂れそう」と思って手に取ることはありませんか?

でも、実際に裏の表示を見てみると、たんぱく質よりも糖質や脂質のほうが多い、ということが意外とよくあります。

これでは「たんぱく質を摂っているつもり」で、実は思ったほど摂れていない、ということが起こってしまいます。

難しいことをする必要はありません。まずは、「思い込みで選ばない」こと。

そして、「たんぱく質がどれくらい入っているか」を、一度見てみること。たとえば、「ヘルシーそう」と思って買ったものでも、実際にはたんぱく質が少なく、ごはんや糖質ばかりになっていることはよくあります。

まずは、家族の人数分も含めて、「今日はどれくらいたんぱく質食材を買えているかな?」とざっくり意識するだけでも大丈夫。それだけで、食事の質は大きく変わっていきます。

サバ缶アレンジメニュー

サバ缶のサバなら調理不要。缶を開けたら、すぐ食べられます。

スライスしたきゅうりにのせたり、味噌汁の具にしたり。もう1品欲しいときに、パパッと作れて便利です。

レンジでチン!あおさ入りだし巻き卵

1.耐熱ビニール袋に、卵3個、あおさ大さじ1、白だし大さじ1、水大さじ5を入れてよく混ぜる。

2.口をふんわり閉めたら電子レンジ600Wで2分加熱して揉んで混ぜる。

3.もう一度口をふんわり閉めて600Wで1分10秒加熱。

だし巻き卵も作り置きにぴったり。面倒くさいと思われがちですが、料理用のポリ袋に入れて簡単に作ることができます。

あおさを入れるとマグネシウムが摂れます。「ラカントS」を入れれば、甘い卵焼きにもなります。

レンジで温泉卵

1.卵を耐熱容器に割り入れ、黄身に爪楊枝で2〜3カ所穴をあける。

2.かぶるくらいの水を入れ、ふんわりラップをして電子レンジで加熱する(500W：約50秒または600W：約40秒)。

3.加熱後はお湯を捨てて完成。

電子レンジによって加熱具合が変わるため、最初は少し短めから試してください。

朝ごはんにもう1品たんぱく質を足したいときに便利です。

組み合わせ例