シチズン時計の「エクシード」から、「中秋の名月」をテーマにした限定モデル「BY1025-17E」が登場。自動月齢計算機能「ルナプログラム」を搭載するエコ・ドライブ電波時計をベースに、満月が浮かぶ夜空をダイヤルやベゼルで表現した。価格は27万5,000円、限定400本となる。

「中秋の名月」は旧暦8月15日の夜に見られる月を指し、2026年は9月25日。BY1025-17Eでは、この秋の夜空と満月を時計全体で描いた。

シチズン エクシード「中秋の名月」限定モデル（BY1025-17E）

文字板はブラックを基調に、ローマ数字のインデックスや針などにアンバーイエロー色を使用。6時位置には月齢を表示するムーンフェイズを備え、サブダイヤルの一部には黒染め貝を用いており、月の光に照らされた夜空をイメージしたデザインとしている。

外周を囲む3連リングベゼルも、「中秋の名月」というテーマを印象づけるポイント。ケース素材のチタンには、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」と「デュラテクトアンバーイエロー」を施している。3連リングはあえてオールミラー仕上げとし、明るく輝く満月のシルエットを表現した。

ストラップはブラックのワニ革。三ツ折れプッシュタイプで、バンド幅は20.0mm。ライトシルバー色とアンバーイエロー色のケースにブラックのワニ革ストラップは、落ち着いた雰囲気の中に華やかさを加えている。

クオーツ式ムーブメントの「Cal.H874」は、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。このムーブメントが持つ大きな特徴の「ルナプログラム」は、電波受信した日付情報からその日の月齢を自動計算し、6時位置のムーンフェイズに表示する機能だ。月齢は北半球と南半球で表示を切り替えられる。

BY1025-17Eは、「中秋の名月」という日本の秋を象徴する情景を、エクシードらしい端正なデザインと月齢表示機能で表現した1本。月を眺める季節に合わせて楽しみたい。