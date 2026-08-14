シチズン時計の「エクシード」から、「中秋の名月」をテーマにした限定モデル「BY1025-17E」が登場。自動月齢計算機能「ルナプログラム」を搭載するエコ・ドライブ電波時計をベースに、満月が浮かぶ夜空をダイヤルやベゼルで表現した。価格は27万5,000円、限定400本となる。
「中秋の名月」は旧暦8月15日の夜に見られる月を指し、2026年は9月25日。BY1025-17Eでは、この秋の夜空と満月を時計全体で描いた。
文字板はブラックを基調に、ローマ数字のインデックスや針などにアンバーイエロー色を使用。6時位置には月齢を表示するムーンフェイズを備え、サブダイヤルの一部には黒染め貝を用いており、月の光に照らされた夜空をイメージしたデザインとしている。
外周を囲む3連リングベゼルも、「中秋の名月」というテーマを印象づけるポイント。ケース素材のチタンには、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」と「デュラテクトアンバーイエロー」を施している。3連リングはあえてオールミラー仕上げとし、明るく輝く満月のシルエットを表現した。
ストラップはブラックのワニ革。三ツ折れプッシュタイプで、バンド幅は20.0mm。ライトシルバー色とアンバーイエロー色のケースにブラックのワニ革ストラップは、落ち着いた雰囲気の中に華やかさを加えている。
クオーツ式ムーブメントの「Cal.H874」は、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。このムーブメントが持つ大きな特徴の「ルナプログラム」は、電波受信した日付情報からその日の月齢を自動計算し、6時位置のムーンフェイズに表示する機能だ。月齢は北半球と南半球で表示を切り替えられる。
BY1025-17Eは、「中秋の名月」という日本の秋を象徴する情景を、エクシードらしい端正なデザインと月齢表示機能で表現した1本。月を眺める季節に合わせて楽しみたい。
- ケース素材：チタン
- ケースサイズ：径41.0mm×厚さ11.9mm（設計値）
- 重量：54g
- 風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）
- ストラップ：ワニ革、三ツ折れプッシュタイプ
- 防水性能：10気圧
- ムーブメント：クオーツ式「Cal.H874」
- 駆動時間：フル充電時約2.5年（パワーセーブ作動時）
- 主な機能：電波時計（日中米欧）、月齢表示（ムーンフェイズ）、月齢自動計算、北・南半球月齢表示切替、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、パーペチュアルカレンダー、JIS1種耐磁