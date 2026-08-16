「公務員離れ」がささやかれる中、人材流出を食い止めるため、給与や賞与などの処遇改善に取り組む自治体も増えています。では、自治体で働く地方公務員の給与水準は、どの程度なのでしょうか。本記事では、東京都・神奈川県・大阪府の地方公務員の平均年収をランキングで紹介します。

【東京都】公務員の年収が高い自治体ランキング

今回用いる平均年収は、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に、期末手当と勤勉手当の年間支給額を加えて算出したものです。なお、寒冷地手当は地域差が大きいため、除外しています。

東京都における自治体別の地方公務員（一般行政職）の平均年収をランキング化したものが、以下の表です。

東京都の自治体別平均年収ランキングでは、小平市が776.6万円で1位となりました。2位は武蔵野市（765.4万円）、3位は小金井市（765.2万円）で、以下、三鷹市（764.2万円）、国立市（753.9万円）、台東区（744.0万円）、奥多摩町（743.6万円）、町田市（740.9万円）、狛江市（735.4万円）、国分寺市（734.1万円）と続きます。

前年比はいずれも100を上回っており、なかでも奥多摩町は109.5と大きな伸びを記録しました。

【神奈川県】公務員の年収が高い自治体ランキング

神奈川県の自治体別平均年収ランキングでは、川崎市が776.4万円で1位となりました。2位は厚木市（764.3万円）、3位は平塚市（761.3万円）で、以下、横浜市（744.2万円）、茅ヶ崎市（739.9万円）、藤沢市（736.1万円）、小田原市（732.9万円）、鎌倉市（726.4万円）、葉山町（721.5万円）、相模原市（717.2万円）と続いています。東京都のランキングと同様、郊外エリアの自治体も数多く上位に入っています。

順位を左右する要素には、地域手当だけでなく、平均年齢や職員構成の違いもあります。地方公務員の給与は、職務や経験年数などに応じて決まるため、平均年齢が高い自治体ほど平均年収も高くなる傾向があります。

【大阪府】公務員の年収が高い自治体ランキング

大阪府の自治体別平均年収ランキングでは、大阪市が741.6万円で1位となりました。2位は守口市（728.4万円）、3位は門真市（722.5万円）で、以下、吹田市（720.9万円）、大阪狭山市（717.0万円）、大東市（716.0万円）、高槻市（711.9万円）、田尻町（711.8万円）、豊中市（710.8万円）、交野市（710.1万円）と続きます。平均年齢が高いほど平均年収も高くなる傾向がありますが、大阪狭山市など、平均年齢が比較的低くても上位に入る自治体も見られます。