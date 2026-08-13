生前贈与による相続対策の常識が、2024年の税制改正によって大きく変わりました。相続前の生前贈与を相続財産に加算する「持ち戻し」の対象期間が3年から7年へ延長されたことで、これまで有効とされてきた贈与方法を見直す必要があります。本記事では、税制改正のポイントと、これからの時代に選ぶべき生前贈与・相続対策の考え方について、岩永悠税理士に聞きました。

「孫や曾孫は法定相続人の対象外」を逆手に取った戦略が有効

――暦年課税の相続財産への持ち戻しが「3年内加算」から「7年内加算」となったことを踏まえ、一族の純資産を最大化するために、今後の暦年贈与をどう再設計すべきかをお教えください。

岩永氏：結論から言うと、以下の二段階で検討することをおすすめします。

「子」への暦年贈与は縮小し、その原資（現金）を「孫・曾孫」へ大胆にシフト・分散させる

現金を贈与した後に、「孫・曾孫」を契約者兼支払者とする「生命保険契約」にして当面は使えない財産とする

これが、一族の純資産を最大化し、かつ一族の規律を守るための、これからの再設計（リデザイン）です。

生前贈与の持ち戻し期間が7年へと長期化した以上、次の相続人となる「子」だけに頼った暦年贈与は非常にリスクが高くなりました。そこで着目すべきが、相続人ではない「孫」や「曾孫」です。

(1)孫・曾孫へのシフトで「7年リスク」を無効化

原則として、遺言等で財産を遺さない限り、孫や曾孫は法定相続人になりません。そのため、彼らに対する暦年贈与は、たとえ相続発生の直前（1日前）であっても、生前贈与加算（7年）のルールが適用されません（ただし、孫が生命保険金の受取人になっている場合や、代襲相続人となる場合など、相続・遺贈により財産を取得したときは対象になり得ます）。

(2)「人数」による贈与枠の爆発的な拡大

子が2人、孫が4人、曾孫が2人いれば、一族の受贈者は8人に上ります。それぞれに年110万円の暦年贈与を行えば、年間880万円、10年で8,800万円の資産を、持ち戻しリスクを極力排除した状態で次世代へ移転できます。

(3)「世代飛ばし」による相続課税のワンステップ緩和

「親→子」「子→孫」と2回かかるはずの相続税を、「親→孫（曾孫）」へ直接移転させることで、孫が相続する際の相続税額の2割加算といった点には注意が必要なものの、1回分の相続税（および将来の相続手続きコスト）をスキップできます。

「暦年贈与」から「精算課税」へのシフトも有効

――「相続時精算課税制度」に「持ち戻しが免除される年110万円の基礎控除」が新設されました。これにより「暦年贈与」から「精算課税」へシフトさせるという動きは有効なのでしょうか？

岩永氏：高齢の親世代から「子」へ直接贈与する場合においては、暦年贈与から精算課税へのシフトは極めて有効です。

新設された精算課税の「年110万円の基礎控除」は、相続直前の贈与であっても一切持ち戻さなくてよいという、非常に強力な特権を持っています。

ただし、この制度は一度選択すると暦年課税に戻せないため、以下の「ターゲット（誰に渡すか）」で明確に選び分けるのが新常識です。

(1)「子」への贈与：相続時精算課税へのシフトを優先

親の年齢が70代以降の場合、子への暦年贈与は7年加算の罠に捕まる確率が高すぎます。今すぐ精算課税に切り替え、「確実に持ち戻されない110万円の枠」を確保すべきです。

また、将来値上がりが確実な資産（成長企業の自社株や不動産）も、贈与時の時価で税額を固定できるため精算課税が有利です。

(2)「孫・曾孫」への贈与：暦年課税を継続・徹底活用

前述のとおり、孫や曾孫はそもそも生前贈与加算（7年）の対象外です。そのため、精算課税に縛られる必要はまったくありません。暦年課税のまま、毎年110万円の枠（あるいはあえて少額の贈与税を払う枠）で、長期かつ自由に資産を移転させ続けるのがベストです。