グランド ハイアット 東京は、ステーキハウス「オーク ドア」とオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」で、夏のテラスプランを7月1日から9月30日まで提供する。

オーク ドア「サマー ブッチャーズ 発酵ビアガーデン」

フレンチ キッチン「サマーテラス セミビュッフェ ディナー」

猛暑で食欲が落ちやすい夏が続くなか、「オーク ドア」では、腸内環境を整え、夏バテ予防にも効くとされている“発酵”の力に着目。塩麹や味噌、ザワークラウトなどの発酵食材と、チャコールグリルで焼き上げた料理を組み合わせた「サマー ブッチャーズ 発酵ビアガーデン」を展開する。

メインプレートには、塩麹でマリネしたビーフサーロイン、タラゴン味噌を使った国産ポークロイン、発酵チリ入りの燻製ポークソーセージなどを用意。ほかにも魚醤が香るタコのグリルや炭火焼きとうもろこしなど、多彩なグリル料理のシェアプレ―トをビールやシャンパンのフリーフローとともに楽しめる。

オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」では、南フランスのプロヴァンス地方の食文化を取り入れた、「サマーテラス セミビュッフェ ディナー」を提供する。選べるメイン料理に加え、前菜とスイーツをビュッフェスタイルで提供するディナープランとなる。

メインディッシュは、魚介のうま味を生かしたブイヤベース、夏野菜を使ったラタトゥイユ、鶏もも肉を白ワインやトマトで煮込んだチキンプロヴァンサルなど5種類から1品を選べる。

5種類から選べるメインディッシュ

ビュッフェステーションには、ニソワーズサラダ、ガスパチョ、ヴィシソワーズ、ラベンダー蜂蜜を使ったパテ ド プロヴァンスなど、南フランスの食文化を取り入れた前菜が並ぶ。

デザートには、白桃ショートケーキ、レモンとはちみつを使ったパリブレスト、ココナッツマンゴームースなどを用意。旬の果実を使ったタルトやアイスクリームもビュッフェ形式で提供する。

サマー ブッチャーズ 発酵ビアガーデン

期間：2026年7月1日～ 9月30日

提供時間：18時～22時

価格：フリーフロー付きプラン／8,700円、シャンパン含むフリーフロー付きプラン／1万3,500円

※税込・サービス料15%別

サマーテラス セミビュッフェ ディナー