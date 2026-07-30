ボルドーの格付けやヴィンテージを完璧に説明しても、会話は盛り上がらない。一方で、何気ない一本のワインが、その場の空気を一変させることがあります。

世界の投資家たちとの交流から見えてきた、「信頼される人」の振る舞いを、『エグゼクティブはなぜワインにはまるのか？』(今野有子／クロスメディア・パブリッシング)から抜粋してご紹介します。

また会いたいと思われる人

日本において、他者との境界を越えることは「親密さの証（＝信頼）」です。しかしグローバルにおいて、他者との境界を越えないことこそが「成熟（＝信頼）」なのです。

また会いたい人とは、一緒にいて「自分らしくいられる」と安心できる人です。自分の選択を説明しなくていい。自分の価値観のままでいい。属性でジャッジされない。場に相応しい時間の流れを尊重する。

ワインは、自由を祝福する飲み物です。他者の自由と境界を守れない人は、どれほど高価なワインを開けても、どれほど流暢な英語を話せても、一流の円卓に座り続けることはできません。

エグゼクティブは、相手の選択を変えようとはしません。変えるのは、常に自分自身の振る舞いなのです。

孤独な島

スタンフォード大学の緑豊かなキャンパスを抜け、アメリカで最もオフィス賃料が高い道と呼ばれるサンドヒル・ロードを通ると、投資家たちの聖地と呼ばれる、メンローパークだ。世界中の富と知性が集まるこのエリアには、派手な看板もなければ、豪華なネオンもな い。

パタゴニアのダウンベストにジーンズが定番というラフな格好で、平然と数千億円の投資判断を下す投資家たちが集まっている。ここでは、目に見える記号よりも、その人の佇まいや言葉の端々に滲む「見えない教養」が、何よりも確かな通貨として機能している。

私はある夕暮れ、イギリス人の投資家が所有する、歴史を感じさせる石造りの邸宅でのディナーに招かれた。

広々としたホールを抜け、リビングのドアを開けると、暖炉で薪がはじける心地よい音と、使い込まれた上質なレザーソファーの香りが漂ってくる。

世界を動かすビジネスの最前線にいるゲストたちは、驚くほどリラックスした様子だ。彼らはシャンパーニュを片手に、まるで週末の趣味を語るかのような軽やかさで、未来のテクノロジーや宇宙産業の可能性について語り合っている。

私はホストである投資家に目線で挨拶した後、初対面の彼の妻に招待の御礼を述べ、談笑していた。

そこへ、遅れて入ってきた一人の日本人が私の後ろをすり抜け、ホストに話しかけた。まるで「水戸黄門の印籠」でも差し出すかのような、悲壮感さえ漂う決然とした面持ちで、一本のボトルをホストに手渡している。

「これはボルドーの、メドック格付け第三級のシャトーです。日本企業が１９８３年から所有しておりまして。このヴィンテージはロバート・パーカー95点という、歴代最高スコアを叩き出した伝説の一本なんです。アメリカではもう入手困難だと聞きまして、日本から、完璧なコンディションのものを手に入れてお持ちしました」

東京から出張してきた彼は、機内の限られた時間で必死に暗記したであろう「スペック」を、一文字の漏れもなく淀みなく披露した。

産地、品種、格付け、パーカーポイント、そして希少性。

彼は、世界共通の「正解」を持ってきたという達成感に満ちた笑顔を浮かべていたが、受け取ったホストの表情は、どこか形式的で義務的な微笑みに留まっていた。

「ああ、それはありがとう。素晴らしいね」

会話はそこで、ぷつりと途切れた。

ワインのスペックは、確認された瞬間に「情報」として消費され、その場から消えてしまう。ホストはワイン好きだし、きっともっと盛り上がってくれると確信していたはずだ。

期待外れの彼の落胆が、手に取るように伝わってくる。後から遅れてやってきたもう一人のゲストは、お世辞にも華やかとは言えない地味なラベルの一本を、ホストの肩を叩き ながら手渡した。

「この間バークレーに行ったら、気になるワインショップを見つけてさ、ちょっと寄ってみた。古いヴィンテージのワインを見つけたんだよね。俺たちが大学にいた時だよな。ま、うまいかどうかはわからないけど、飲んでみようよ。下手したら、大学時代に一緒に飲んだワインかもしれないぜ」

その瞬間、ホストの目が、いたずらを見つけた少年のように輝いた。

「まさか、あの時飲んでた安ワインならとっくにへたってるだろ？もしそうなら、全く期待できないけどな！」

二人は大学時代という「物語」の中に飛び込み、当時の思い出話をデキャンタージュするように語り始めた。

日本人が持ってきた高価なボルドーワインは、「知識」という名の孤独な島に取り残されていた。