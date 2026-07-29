AI関連株はこれまで大きく上昇した一方で、足元では値動きの大きさも目立っています。個別株の値動きが気になる方は、複数の銘柄に分散投資できるETF（上場投資信託）という選択肢もあります。本記事ではAI関連株の特徴やETFを活用するメリット、注目のAI関連ETFを紹介します。

AIブームで注目されるAI株投資とは？

AI技術の進展を背景に、AI関連株は投資対象として注目されています。

AI関連の株とは

生成AIの普及やITインフラの拡充により、成長が期待される株式のことです。たとえば米国株の場合、具体的には以下のような銘柄が該当します。

半導体メーカー（エヌビディア、TSMC、マイクロンテクノロジーなど）

巨大IT企業（マイクロソフト、アルファベット、オラクルなど）

データセンター関連（アリスタ・ネットワークス、アンフェノールなど）

個別株よりETFがおすすめ

個別株に投資する方法もありますが、銘柄選定や管理に手間がかかります。1社が急落した場合のダメージも大きく、損失リスクも高いのがデメリットです。

これに対してETF（上場投資信託）は、複数の銘柄に投資を行います。自分で銘柄を選んだり売買したりする必要がなく、1本買うだけで簡単に分散投資が可能です。

ETFのメリット・デメリット{#ID2}

ETFは以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

リアルタイムで取引できる

指値注文・成行注文が出せる

比較的低コスト

ETFは、証券取引所が開いている間にリアルタイムの取引ができます。株式などと同様、指値注文や成行注文を出すことも可能です。

投資信託と比較すると、信託報酬などのコストが比較的低いため、コストにこだわる方にも向いています。

デメリット

利益を自動で再投資できないケースがある

自動積立ができない場合がある

ETFでは利益を分配金として配られる仕組みにより、利益を自動で再投資に回せないケースがあります。証券会社によっては、自動積立に対応していないこともあり、投資初心者の方には扱いづらいかもしれません。

AI関連のETF

ここからは、AI関連の銘柄に投資を行うETFをいくつか紹介します。

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF

AIおよびテクノロジー分野において、アクティブ運用によってリターンを狙うファンドです。2026年4月から基準価額が急上昇し、2026年7月時点では約1万5,000円で推移しています。

2026年1月時点の組入れ上位銘柄は、エヌビディア、ブロードコム、アルファベットなどとなっています。

グローバルX ロボティクス＆AI－日本株式 ETF

日本企業のうち、ロボティクスおよびAIに関連した商品・サービスを提供している企業の株式に投資を行います。具体的には、産業用・非産業用ロボット、コンピュータ支援設計、IoTなどの分野です。

2026年7月の目論見書によると、組入れ上位銘柄はナブテスコ11.85％、ファナック10.43％、サイバーエージェント8.70％、オービック8.46％、安川電機8.39％などとなっています。

AIQ グローバルX AIビッグデータ ETF

こちらはAI技術のさらなる開発や、その利用拡大から利益を得る可能性がある企業、あるいはAIやビッグデータ分析を行うためのハードウェアを提供する企業への投資を行います。

AIは複数の分野に渡り、その中でも最も革新的な企業は、世界中の有名企業から新興企業まで様々です。AIQでは、セクターや地域にとらわれず投資を行う方針です。

2026年7月時点の組入れ上位銘柄は、SKハイニックス6.36％、マイクロンテクノロジー6.31％、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ5.60％、サムソン4.47％などとなっています。

ETFは信用取引でも活用できる

ETFは現物取引だけでなく、信用取引も可能です。証券会社からお金を借りて、現物より大きな金額の取引（レバレッジ取引）や、空売りができます。

上昇相場ではレバレッジ取引、下落局面では空売りによって利益を狙えるチャンスもあります。ただし信用取引では、金利や貸株料など、現物取引にはなかったコストが発生します。

信用取引でETFを売買することにより、少ない資金で大きな利益を狙えますが、損失リスクも大きくなります。シーンに合わせて、現物取引と信用取引を使い分けましょう。