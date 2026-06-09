AI需要の拡大を背景に、半導体関連株への注目が高まっています。このトレンドに乗って投資をしたいけれど、個別株投資は難しい……と感じる方も多いでしょう。そんな方におすすめなのは、1本を買うだけで複数の銘柄に分散投資ができるETFです。今回はETFを活用するメリット、押さえておきたいポイントを解説します。

半導体株は好調だけど…個別株投資は難しい

最近はAI需要の拡大を背景に、半導体関連株への注目が高まっています。その影響もあり、日経平均株価やS&P500といった主要な株価指数は過去最高値を更新する場面も見られました。

半導体関連株としては、日本ではアドバンテストやキオクシア、東京エレクトロンなどが代表的です。海外ではエヌビディアやTSMC、ASMLといった企業が知られています。AI向けデータセンターや生成AIサービスの普及に伴い、高性能な半導体への需要が急増していることから、関連企業への期待が高まり、株価も上昇傾向にあります。

一方で、個別株への投資には注意も必要です。投資先を選ぶには企業の業績や財務状況を分析するだけでなく、市場動向や業界の最新情報を継続的に把握しなければなりません。また、特定の銘柄に集中して投資した場合、その企業の業績悪化や市場環境の変化によって株価が大きく下落するリスクもあります。

仕事や家事で忙しい人にとっては、こうした情報収集や分析を続けることが負担になりやすく、個別株投資のハードルは決して低くありません。

ETFなら半導体業界にまとめて投資できる

個別銘柄への投資はハードルが高いと感じる方におすすめなのがETF(上場投資信託)です。ETFは、特定の株価指数やテーマに連動した値動きを目指す金融商品で、証券取引所に上場しているため株式と同じように売買できます。

半導体関連企業は世界中に数多く存在し、有望な銘柄を個人で選び続けるのは簡単ではありません。その点、ETFであれば1本購入するだけで複数の企業にまとめて投資できるため、手軽に分散投資ができるのが大きな魅力です。

半導体関連のETFとしては、例えば次のような商品があります。

グローバルX 半導体 ETF(2243)

NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信(200A)

グローバルX 半導体 ETF(2243)

アメリカに上場している半導体関連事業(設計・製造・流通・販売など)を行う企業へ投資をするファンドです。組入れ上位銘柄は、エヌビディア、ブロードコム、アドバンスト・マイクロ・デバイセズなど。

純資産はゆるやかな右肩上がりでしたが、2026年4月以降に急上昇し、足元では400億円を超える水準に達しています。

NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信(200A)

「日経半導体株指数」に連動する成果を目指すファンドです。この指数は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄のうち、時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを示すものです。

直近では1年に2回、分配金の支払い実績があります。2025年10月に1,100円、2026年4月に1,400円が支払われました(いずれも100口あたり)。

ETFと投資信託の違いは?

ETFと投資信託は似たようなイメージを持たれることが多いですが、両者の違いを以下の比較表にまとめました。

ETF 投資信託 価格変動 リアルタイム 1日1回 コスト(信託報酬) 商品によるが低めの傾向 やや高い NISAでの取引 〇 〇 利益の再投資 △ 〇 信用取引 〇 ×

ETFは上場株式と同様、価格がリアルタイムで変動します。指値注文(価格を指定する注文)を出すことも可能です。

一方で投資信託は、利益を再投資に回す仕組みがある銘柄が多いのがメリット。NISAのつみたて投資枠と相性が良く、少額から積み立て投資ができます。

ETFは信用取引でも活用できる

信用取引とは、証券会社に担保を預けて、それをもとに株を買ったり株を借りて売ったりする取引です。信用取引には、以下のようなメリットがあります。

資金を効率的に運用できる

空売りによって下落局面でも利益を狙える場合がある

信用取引は最大でおよそ3.3倍のレバレッジをかけられます。たとえば資金が50万円なら、最大約165万円の規模の取引ができるため、効率的に資金を運用できます。

また、現在の株式相場は上昇局面ですが、いつ下落に転じるのかはわかりません。トレンドが逆になった時には信用取引を活用して、空売り(売りから入る取引)にチャレンジするのも1つの手です。

半導体のテーマ投資にはETFを活用しよう

ETFは1つの銘柄を買うだけで、複数の株式に自動的に分散投資できるのが大きなメリットです。個別銘柄への投資はハードルが高い方でも利用しやすく、NISAでの取引も可能なため、節税しながら投資ができます。

投資信託の積立投資にも慣れており、もう一歩先の投資にチャレンジしてみたいという方は、検討してみるとよいでしょう。