ETFと投資信託の違いを知らないと損? メリット・デメリットと賢い使い分け方

ETFと投資信託は似ているようで、取引方法やコスト、向いている人が異なります。違いを知らずに選ぶと、自分に合わない商品を選んでしまうことも。本記事では、ETFと投資信託の違いを比較し、賢い選び方を解説します。

ETFと投資信託の違い

両者の違いについて、以下の比較表にまとめました。

ETFは証券取引所に上場しているファンドであり、株式と同じようにリアルタイムで価格が変動します。手数料に関しては投資信託より低い傾向で、コストを重視する方にも向いています。

ETF・投資信託のメリットとデメリット

両者のメリット・デメリットを整理します。

メリット

ETFは指値注文が出せる

投資信託は銘柄数が多い

ETFは株式などと同様、指値注文（価格を指定する注文）を出せるのがメリットです。投資信託は、1日1回算出される基準価額で取引されます。

銘柄数に関してETFは限られていますが、投資信託は5,000本以上あるため、選択肢が多いのがメリットです。

デメリット

ETFは分配金が再投資されない

投資信託はコストがやや高い

ETFでは、投資した株式や債券などからの配当や利息が、分配金として投資家に支払われる仕組みです。この分配金は自動的に再投資に回されないため、再度投資する場合、改めて購入しなくてはならない点に注意が必要です。

一方、投資信託は、ETFと比較すると手数料が高い傾向にあります。とくにアクティブ型の投資信託は、銘柄選定などで運営コストがかかるため、比較的手数料が高くなります。

ETFは信用取引ができる

ETFは投資信託と異なり、信用取引ができるのもポイントです。信用取引とは現金や株式などを担保にして、手持ちの資金を超えた規模で取引をしたり、保有していない銘柄を売ったりできる取引のことです。

証券会社が投資家に信用を供与することから、信用取引と呼ばれています。ETFの他に、国内株式、REIT（不動産投資信託）、ETN（上場投資証券）などで信用取引が可能です。

ETFで信用取引を行うメリット

信用取引を行うメリットとして、以下が挙げられます。

相場の下落時も稼ぐチャンスがある

レバレッジをかけられる

信用取引は、現物取引とは異なり、空売りが可能です。相場の下落時に売りから入って、安くなったタイミングで買い戻すことで、利益を狙えます。

また、信用取引ではレバレッジをかけられるのも特徴で、委託保証金の最大およそ3.3倍の金額まで取引ができます。少ない資金で大きな利益を狙えますが、損失リスクも大きくなります。

ETFと投資信託の使い分け

ETFと投資信託をどのように使い分ければいいか、それぞれに適しているシーンをまとめます。

ETFが適しているシーン

下落相場で利益を出したい

投資の中・上級者

リアルタイム売買がしたい

低コストにこだわる

ETFは信用取引やリアルタイム売買など、投資信託ではできない取引も可能です。信用取引で空売りをすれば、下落相場でも利益を狙えます。

ただし、分配金が自動で再投資されない商品が多いなど、初心者の方にとっては扱いづらい一面も。投資の中・上級者の方、投資にある程度時間をかけられる方に向いています。

投資信託が適しているシーン

投資に手間をかけたくない

初心者の方

自動積立をしたい

投資信託は自動積立ができ、分配金再投資型を選べば自動的に再投資に回せるため、手間がかからないのがメリットです。投資に時間をかけたくない方や初心者に向いているといえます。

まとめ

ETFは銘柄数が限られますが、リアルタイムで取引ができ、投資信託よりコストが低いのが特徴です。一方、投資信託は本数が多く積立投資もしやすいですが、コストがやや高いのがデメリットです。

ETFは信用取引ができるのも特徴で、レバレッジをかけた取引や、売りから入る取引も可能です。シーンに合わせて、ETFと投資信託を使い分けてみてはいかがでしょうか。