セイコー プレザージュから、創業145周年を記念する2つの限定モデルが登場した。白練の柔らかな光を湛えるクラシックシリーズ「HCC004J」と、瑠璃の深みを宿した有田焼ダイヤルのクラフツマンシップシリーズ「HCC007J」だ。

いずれも日本の素材美と職人技を凝縮し、セイコーが歩んできた時間と美意識を現代に結晶させたモデルとなっている。

過去に紹介したセイコープレザージュの写真を一気に見る

セイコー創業145周年を彩る、白練ダイヤルのクラシック限定モデル「HCC004J」

セイコー プレザージュのクラシックシリーズからは限定モデル「HCC004J」だ。絹糸を精錬して生まれる純白の“白練(しろねり)”を着想源としたダイヤルは、柔らかな光沢と繊細な型打ち模様が奥行きを生み、ブルーの差し色がブランドの“革新と挑戦”の精神を象徴する。

絹糸を思わせる型打ちダイヤル

ケースは小ぶりで、曲面を多用したフォルムが手首に自然となじむ。サイズは幅36.0mm×縦41.4mm×厚さ12.5mm、重量66g。素材はステンレススチールで、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」によって日常使用の擦り傷を抑える。

風防は内面無反射コーティングのデュアルカーブサファイアガラス、防水性能は日常生活防水(10気圧)。

ストラップは濃紺のLWG(Leather Working Group)認証牛革で、上質な質感が白練ダイヤルを引き立てる。

ムーブメントは自動巻(手巻き付き)キャリバー6R51を搭載し、最大72時間の駆動時間、21,600振動／時を誇る。石数は24石。セイコーグローバルブランドコアショップ専用モデルとなり、価格は13万2,000円。世界限定2,500本(うち国内500本)、発売中。

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