日本株の上昇を背景に、株価指数の値動きを数倍に増幅して利益を狙う「ブル型ファンド」への注目が高まっています。オルカンを中心に長期投資を続けつつ、短期で値幅を狙うサテライト投資として活用する選択肢もありますが、リスクは通常のインデックスファンドより大きくなります。

今回は、足元で人気を集めるブル型ファンドの仕組みと注意点、注目ファンド5本を紹介します。

ブル型ファンドとは

まず、ブル型ファンドの基本について押さえておきましょう。

特定の株価指数の2～5倍を狙う

ブル型ファンドは、日経平均株価やS&P500などの基準となる指数の動きに対して、同じ方向へ、かつ「2倍・3倍」などの倍率の値動きを目指す投資信託です。

「ブル＝雄牛」であり、角を下から上へ突き上げる仕草から、相場が上昇している状態を指すことに由来しています。ブル型の反対で、株価指数が下落した時に上昇するタイプを「ベア型（インバース型）」と呼びます。

ハイリスク・ハイリターン

株価が上昇傾向のときは大きな利益を生みますが、逆に下落傾向になると2倍・3倍と大きく下落するのが、ブル型ファンドの注意すべき点です。短期売買に利用されることが多いため、相場急落時には売りが膨らみやすい傾向があります。

さらに注意したいのが、価格の上下を繰り返すことで基準価額が少しずつ目減りしていく「マイナスの複利効果（減価）」の仕組みもあることです。このように通常のインデックスファンドとは異なる値動きの大きい商品です。

NISAでは購入できないことがほとんど

ブル型ファンドの多くはNISAの対象外となっています。値動きを増幅させる商品であり、長期・積立・分散投資を基本とするNISAの趣旨に合わないためです。

ブル型ファンドの取引で押さえるべきポイント

資産のごく一部でのみ取引する

短期トレードで常に相場を観察する

損切りルールを厳格に自動化する

コストをチェックする

ブル型ファンドはメインの資産ではなく、「サテライト」として活用するのが原則です。多くても総資産の10％以内、できれば5％以内におさめましょう。

短期投資で使われることが多く、”長期のほったらかし投資”には向かないため、常に相場を観察する必要があります。また、ブル型ファンドは信託報酬などのコストが一般的なインデックスファンドより高い傾向があります。取引する前にコストをチェックしましょう。

短期で高リターンを狙うブル型ファンド5選

今回は、日本株の上昇を背景に注目を集めるブル型ファンドを5本紹介します。なお、ブル型ファンドは短期売買向けの商品であり、長期保有を前提としたオルカンなどのインデックスファンドとは性質が大きく異なります。リターンだけでなくリスクも確認した上で検討しましょう。

※リターンは2026年6月26日時点、純資産は2026年6月30日時点

楽天日本株4.3倍ブル

基準価額の値動きが、国内の株式市場の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指しているファンドです。2026年に入ってから、基準価額が10万円を突破。純資産も1,500億円を超える規模になっています。

SBI 日本株4.3倍ブル

こちらも、国内株式市場の値動きの約4.3倍程度になることを目指すファンドです。2026年5月まで基準価額が5万円前後でしたが、そこから急上昇しており、現在は10万円に到達。純資産も1,000億円を上回っています。

SBI 日本株4.3倍ブル

楽天日本株 トリプル・ブル

主として株価指数先物取引を活用。日々の基準価額の値動きが、国内の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)に対しておよそ3倍程度となることを目指すファンドです。

純資産はなだらかに増加しており、足元では300億円を超える規模となっています。

楽天日本株 トリプル・ブル

日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ

こちらのファンドは、3つのファンドで構成されています。株式市場全体の値動きの2倍程度の成果を目指す「ハイパー・ウェイブ」、反対の投資成果をめざす「リバース・トレンド・オープン」、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ「日本トレンド・マネーポートフォリオ」の3本です。

積極的に株価指数先物取引を活用し、「ハイパー・ウェイブ」は信託財産の50％以上に短期公社債を組み入れます。先物取引を活用するため、基準価額は大きく変動するのが特徴です。

NASDAQ100 3倍ブル

NASDAQ100は、米国株式市場におけるハイテク企業を中心とした100社で構成された株価指数です。こちらのファンドは、NASDAQ100の3倍の成果を目指します。

2026年4月まで純資産は横ばいからやや減少傾向でしたが、5月以降は増加傾向に転じています。

NASDAQ100 3倍ブル