PayPay証券で2026年6月1日～30日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。

ランキングを見ると、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が両部門で1位となり、米国株や全世界株に分散投資する王道インデックスファンドの人気が際立つ結果となりました。 一方で、「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「ひふみプラス」など成長株系ファンドに加え、日本株ファンドも上位に入り、積立投資でも成長性や分散を重視する動きがうかがえます。

NISAつみたて投資枠ランキング(買付金額／積立件数)

買付金額ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・日経225

積立件数ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

4位 インデックスオープン・日経225

5位 インデックスオープン・アメリカ株式

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」がトップに

買付金額、積立件数のどちらも「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が1位となり、米国の大型株に幅広く投資できる王道インデックスファンドの強さが引き続き目立つ結果となりました。買付金額では2位に「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、3位に「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」が入り、積立件数でもこの3本が上位を占めています。6月は日本株がAI・半導体関連を中心に大きく上昇するなど、相場の動きが目立った月でしたが、NISAのつみたて投資枠では、短期の値動きに左右されすぎず、米国株や全世界株を軸に長期で分散投資を続けたいというニーズが根強く表れました。

一方で、買付金額4位・積立件数6位に「iFreeNEXT FANG+インデックス」が入り、米国の大型テクノロジー株への関心も続いています。また、買付金額5位に「インデックスオープン・日経225」、6位に「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」、9位に「ひふみプラス」が入り、積立件数でもそれぞれ上位にランクインしました。日本株市場が堅調に推移するなか、米国株や全世界株を中心に据えつつ、日本株の成長も取り込みたいという動きが見られたと考えられます。さらに、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」や「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)」なども上位に入り、投資対象や地域を分散しながら、コツコツ積み立てる姿勢が続いているようです。

【買付金額】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30

【積立件数】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30