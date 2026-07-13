AIや半導体関連株の上昇を背景に、新興国市場へ再び注目が集まっています。“オルカン”こと「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は世界中の株式に投資できる人気ファンドですが、組入比率は先進国が中心です。今後の成長が期待される新興国にも投資したい人は、NISAで新興国株ファンドを組み合わせるのも一つの方法でしょう。

本記事では、オルカンをコア資産としながら活用したい、成長期待の高い新興国株ファンド5本を紹介します。

新興国株のファンドはオルカンとの併用に向いている

投資でオルカンに何かを足すのなら、手薄な地域をプラスするのも一つの考え方です。オルカンは全世界株式ファンドですが、実際には米国を始めとした先進国が80％以上を占めており、新興国の割合は少なめになっています。

これから新興国の成長にも期待する場合、新興国の株式に投資するファンドを購入することで、オルカンよりさらに地域の分散効果を高めることができます。ただし、ポートフォリオの「コア」はオルカンに任せ、少額を「サテライト」として追加するのがおすすめです。

NISAで買える新興国株ファンド5選

新興国株に投資するファンドのうち、オルカンを上回る成績を収めたファンドを5本紹介します。リターンは1年で上回っているファンドが多い傾向ですが、中には3年や5年でも上回っているファンドもあります。

※リターンは2026年6月26日時点、純資産は2026年6月30日時点 ※トータルリターン1年・3年・5年のうち一つでもオルカンを超えたファンドを選出

eMAXIS Slim 全世界株式

次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド

アジアにおける、次世代通信関連企業の株式に投資を行うファンドです。銘柄選択は、株式のリサーチに強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行います。

2026年4月から純資産が増加傾向に転じており、足元では400億円を突破しています。

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

低コストで人気のeMAXIS Slimシリーズによる、新興国株式のインデックスファンドです。「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」という指数に連動する投資成果を目指します。純資産はなだらかな上昇傾向で、足元では4,000億円を突破しました。

2026年の目論見書によると、組入れ上位銘柄はTSMC9.2％、テンセント4.9％、アリババ・グループ3.0％、サムスン2.2％などとなっています。

アジア未来成長株式ファンド

設定から30年と、長い歴史を誇るアジアの株式ファンドです。主に、アジア未来成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、 アジア諸国・地域(日本を除く)の製造業に関連した銘柄に投資を行います。

銘柄選択にあたっては、ボトムアップアプローチを基本とし、割安で成長性のある銘柄を選定します。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

MSCIエマージング・マーケット・インデックスと連動する投資成果を目指すファンドです。基準価額はなだらかな上昇傾向でしたが、2025年5月以降はとくに急上昇となっています。

純資産も増加傾向で、足元では1,000億円を突破しました。

アジア・オセアニア配当利回り株オープン

「アジア配当物語」の愛称が付けられたファンドで、安定した好配当が見込めるアジア・オセアニアの株式に投資を行います。「MSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)」に採用されている国・地域の株式の中から、この指数より予想配当利回りが高いと判断される銘柄が投資対象です。

2026年3月付けの交付目論見書によると、組入れ上位銘柄はTSMC8.5％、サムスン8.1％、SKハイニックス5.1％、テンセント5.1％などとなっています。