にんじんは健康によい野菜として知られていますが、食べ方によっては、せっかくの栄養を十分に吸収できていないかもしれません。実は、ちょっとした工夫だけで、ビタミンAの吸収率が大きく高まるといいます。

今回は、『その食べ方は栄養を吸収してません』（木内麻里著、日比洋子栄養監修／青春出版社）から、にんじんの栄養を効率よく摂る方法を紹介します。

にんじんに多いビタミンAの吸収率を5倍にする方法

「ビタミンA」は脂溶性ビタミンのひとつ。皮膚や粘膜を正常に機能させ、目の健康や免疫力アップ、抗酸化作用などにかかわる必須の栄養素です。

実は、ビタミンAといわれる栄養素は、ひとつの成分ではありません。レチノール、レチナール、レチニルエステル、レチノイン酸など複数あります。

また、β-カロテンは正確にはプロビタミンA(ビタミンA前駆体)といわれ、体内でビタミンAに変換されるものです。

ビタミンAは動物性食品ではレバーやうなぎ、バター、牛乳、チーズ、卵黄などに多く含まれますが、β-カロテンのほうは、にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、ピーマン、パプリカなど色の濃い野菜に多く含まれます。

いずれの食品もアブラと一緒に摂ることで吸収率がよくなり、とくにβ-カロテンは吸収率が5～6倍アップするといわれています。

ドレッシングなどをかけたり、煮るよりもソテーにしたりするなど、調理法を工夫するといいでしょう。

では、ビタミンAはどのように吸収されるのでしょうか。

ビタミンAを含む食べ物は胃で分解されたあと、脂質と一緒に小腸の上皮細胞で吸収されます。吸収されたビタミンAはたんぱく質とくっつき、血流にのって肝臓などに運ばれていき、いざというときのために備えてためられます。

ビタミンAの過剰摂取によるリスクが指摘されることがありますが、普通の食生活をしていれば、食品からのビタミンAの摂取でビタミンA過剰症を引き起こすことは考えられません。過剰症のリスクがあるとされるのはレチノイン酸ですが、レチノイン酸は天然に存在する食品には含まれてはいないのです。

ビタミンAを摂るときは、食品から摂ることを心がければ問題ありません。化学合成されたサプリメントの場合は、レチノイン酸を含むものは避けましょう。