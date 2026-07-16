にんじんは健康によい野菜として知られていますが、食べ方によっては、せっかくの栄養を十分に吸収できていないかもしれません。実は、ちょっとした工夫だけで、ビタミンAの吸収率が大きく高まるといいます。
今回は、『その食べ方は栄養を吸収してません』（木内麻里著、日比洋子栄養監修／青春出版社）から、にんじんの栄養を効率よく摂る方法を紹介します。
にんじんに多いビタミンAの吸収率を5倍にする方法
「ビタミンA」は脂溶性ビタミンのひとつ。皮膚や粘膜を正常に機能させ、目の健康や免疫力アップ、抗酸化作用などにかかわる必須の栄養素です。
実は、ビタミンAといわれる栄養素は、ひとつの成分ではありません。レチノール、レチナール、レチニルエステル、レチノイン酸など複数あります。
また、β-カロテンは正確にはプロビタミンA(ビタミンA前駆体)といわれ、体内でビタミンAに変換されるものです。
ビタミンAは動物性食品ではレバーやうなぎ、バター、牛乳、チーズ、卵黄などに多く含まれますが、β-カロテンのほうは、にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、ピーマン、パプリカなど色の濃い野菜に多く含まれます。
いずれの食品もアブラと一緒に摂ることで吸収率がよくなり、とくにβ-カロテンは吸収率が5～6倍アップするといわれています。
ドレッシングなどをかけたり、煮るよりもソテーにしたりするなど、調理法を工夫するといいでしょう。
では、ビタミンAはどのように吸収されるのでしょうか。
ビタミンAを含む食べ物は胃で分解されたあと、脂質と一緒に小腸の上皮細胞で吸収されます。吸収されたビタミンAはたんぱく質とくっつき、血流にのって肝臓などに運ばれていき、いざというときのために備えてためられます。
ビタミンAの過剰摂取によるリスクが指摘されることがありますが、普通の食生活をしていれば、食品からのビタミンAの摂取でビタミンA過剰症を引き起こすことは考えられません。過剰症のリスクがあるとされるのはレチノイン酸ですが、レチノイン酸は天然に存在する食品には含まれてはいないのです。
ビタミンAを摂るときは、食品から摂ることを心がければ問題ありません。化学合成されたサプリメントの場合は、レチノイン酸を含むものは避けましょう。
『その食べ方は栄養を吸収してません』（木内麻里著、日比洋子栄養監修／青春出版社）
食べたものが100%吸収されると思ったら大間違い! いくら栄養豊富なものを食べても、きちんと消化・吸収されなければ、体を「素通り」しているだけにすぎません。「卵かけごはんの白身は生で食べると残念」「ほうれん草のおひたしにはしょうゆよりもポン酢」などなど、効果的に栄養を取り入れるコツを最新栄養学をもとにお教えします。食が細くなった人、コスパよく食べたい人は必見です。