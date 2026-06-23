アンチエイジング効果は、食材の「組み合わせ」によってさらに高まります。相乗効果で老化予防に働く食材の組み合わせを3パターンご紹介します。いずれも身近な食材ばかりで、今日から実践できます。

今回のテーマは、「老化予防効果が高まる食材の組み合わせ」です。

コラーゲン食材×ビタミンC、青魚×抗酸化野菜

日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、手羽先や豚足などの食材と、ブロッコリーやパプリカなどビタミンCを多く含む野菜を組み合わせることで、体内のコラーゲン産生をサポートしやすくなるといいます。ビタミンCはコラーゲン合成に必要な栄養素で、皮膚や血管、関節の健康維持にも関わっています。

また、EPA・DHAが豊富な青魚は酸化しやすい性質がありますが、トマトに含まれるリコピンや、にんじんに含まれるβカロテンと一緒に摂ることで酸化を防ぎ、血管の老化予防効果が高まるとされています。

五藤先生は、「栄養素は単体ではなく、組み合わせによって働きが高まることがあります」と話しています。

発酵食品×食物繊維で腸から若返る

ヨーグルトや味噌などのプロバイオティクスと、ごぼう・玉ねぎ・海藻などのプレバイオティクスを組み合わせると、腸内環境が整い、全身の抗炎症状態の維持に効果的です。

五藤先生によると、腸内環境は免疫・肌・精神的な健康にも深く関わるため、「腸から若返る」組み合わせともいえるといいます。毎日の食卓に意識的に取り入れてみましょう

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