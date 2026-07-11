魚肉ソーセージやちくわ、かまぼこなどの練り物は、「魚が原料だから体によさそう」と思われがちです。しかし、腎臓が気になる人は注意したいポイントがあります。実は、食感をよくするために使われる添加物が、腎臓への負担につながることもあるのです。

今回は、『「腎臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』（工藤孝文監修、ホームライフ取材班編／青春出版社）から、練り物との上手な付き合い方を紹介します。

体にいいはずの魚肉ソーセージ、腎臓が気になる人が、食べ過ぎNGな理由。

魚のすり身を原料とするかまぼこや魚肉ソーセージ、揚げ物、ちくわ、はんぺんなどの練り物。オメガ3系多価不飽和脂肪酸の「EPA(エイコサペンタエン酸)」と「DHA(ドコサヘキサエン酸)」が含まれ、食べると血液をサラサラにする効果などが期待できる。

とても体にいい食品のように思えるが、残念ながら問題点もある。食感を良くするために、添加物として無機リンが使われていることがあるのだ。

このため、練り物を食べるときも、やはり下ゆでをして食べたほうがいいだろう。また、煮物やおでんなどにした場合、煮汁やだしにリンが溶け出しているので、飲まないほうが無難だ。腎臓の具合が気になるのなら、食べる回数を減らすのも重要で、毎日のように食卓に出すのはやめておこう。