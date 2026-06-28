生成AIブームの拡大と半導体株高を背景に、AI関連ファンドが存在感を高めています。NISAで人気の「オルカン」が堅調な成績を残す一方で、そのリターンを大きく上回り、過去1年で100％超を記録したファンドも登場しています。オルカンだけでは物足りない投資家に向けて、注目のAI・ロボット関連ファンド5本を紹介します。

オルカン超えを記録したAI・ロボット関連ファンド5選

AI・ロボットに投資するファンドのうち、オルカン超えを達成したファンドを5本紹介します。

※リターンは2026年6月12日時点、純資産は2026年6月15日時点

イノベーション・インデックス AI

STOXX社が開発した、AI関連の株価指数の動きに連動する成果を目指すファンドです。世界各国のAI企業が投資対象ですが、AI関連企業が米国に集中していることから、米国比率が高くなっています。

2026年3月18日付の目論見書によると、上位の組入銘柄と比率は、メタ・プラットフォームズ8.79％、エヌビディア8.26％、マイクロソフト6.97％、ブロードコム6.32％となっています。

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

ロボティクス分野の株価指数である「Solactive Industrial Robotics ＆ Automation Index」に連動する成果を目指すファンドです。純資産は4～5億円程度で推移していましたが、2026年に入ってから急増し、足元では20億円前後となっています。

2026年5月9日付の目論見書によると組入上位銘柄は、IPGフォトニクス、コグネックス、MACOMテクノロジー、シリコンラボラトリーズなど。業種別では半導体が40.38％、機械が19.77％、電子装置・機器・部品が19.15％となっています。

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-

日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式に投資を行うファンドです。具体的な投資先の一例として、産業用ロボット、電車・自転車の運転補助、医療補助や遠隔操作のロボットなどが挙げられます。

設定されたのが2015年で、運用実績が10年以上あるファンドであり、純資産は足元で3,000億円以上となっています。

ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

「AI革命」の愛称が付けられているファンドで、日本を含む世界の株式の中から、主にAI関連企業の株式に投資を行います。AIの基礎技術を提供する企業、AIの開発・提供を推進する企業、AIを活用した製品・サービスを提供する企業が対象です。

2026年1月の目論見書に記載されている組入上位銘柄と比率は、エヌビディア8.7％、ブロードコム7.2％、アリスタ・ネットワークス6.6％、ルメンタム・ホールディングス6.0％となっています。

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

新興国を含む、世界各国のAI技術関連の株式に投資を行うファンドです。2023年まで純資産が減少傾向でしたが、2024年以降は資金流入が続き、現在は2,000億円近くに到達しています。

銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でのAI先端技術の研究成果と利益成長を重視。2026年1月の目論見書に記載されている組入上位銘柄は、ブロードコム8.8％、エヌビディア7.6％、プログレッシブ7.6％、ルメンタム・ホールディングス4.7％などです。