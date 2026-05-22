成功者は何が違う? 超富裕層に仕えた執事が語る“趣味”との向き合い方

「休日なのに、なぜか疲れが取れない」――そんな人は、趣味にまで“成長”や“成果”を求めすぎているのかもしれません。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)では、世界の超富裕層に仕えてきた執事の視点から、“本当に上手く休める人”の共通点を紹介。今回は、趣味に「挑戦」や「実益」を求めすぎないことの大切さについて解説します。

趣味に｢挑戦｣や｢実益｣を求めない

休日に没頭できる趣味があるというのは、心身を整えるうえでとても良いことです。趣味を楽しんだ人の表情には晴れやかさがあり、リフレッシュできたことが一目でわかります。

ところが、この｢趣味｣も目的を誤ると、かえって疲れやストレスをためてしまうことがあります。

よくあるのが、いきなり難しいことに挑戦するケースです。

たとえば、登山初心者が難易度の高い山を目指す、ジョギングを始めたばかりでフルマラソン完走を掲げる――こうした高い目標設定は、チャレンジ精神としては立派ですが、実力とのバランスが取れなければ続きません。

思い通りにいかない日が続けば、疲労感と挫折感が募り、結局は三日坊主で終わってしまう――。

これは、気晴らしがかえって負担になっている典型です。

一方で、趣味に｢実益｣を求める人もいます。

たとえば、ワインが好きで有料セミナーを開いたり、趣味仲間を集めて交流会を主催したりと、趣味をビジネスや人脈づくりにつなげようとするのです。

これは一見効率的ですが、｢成果｣が得られなければ徒労感が残ります。

私の知人にも、得意先との接待ゴルフを続けていた人がいましたが、期待した営業効果が得られないとわかると、｢こんなことなら行かなきゃよかった｣と疲れた表情を見せていました。

これでは、趣味がリフレッシュどころか義務の延長になってしまいます。

「確実な成果」がいちばんの気晴らしになる

成果を出す人たちが、趣味に求めるものはとてもシンプルです。

彼らは、趣味に「達成感」だけを求めます。

難しい挑戦はせず、確実に成果が得られる活動を選ぶのです。

たとえば釣りなら、大物を狙うのではなく、比較的簡単に釣れるアジなどを ターゲットにします。事前に仕掛けや道具を整えておき、結果が出やすい状況 をつくる。

ゴルフなら、知り合いのレッスンプロに同行してもらい、良いスコアを出す。サポートを受ける。

こうして確実に成果を得ることで、達成感が得られ、それが何よりの気晴らしになるのです。

結果が出れば自然と気持ちも軽くなり、会話も弾みます。

「楽しかった」

「またやりたい」



と思える前向きな記憶だけが残るため、長く楽しむことができるのです。

だからこそ、難易度や実益にとらわれず、「気分が晴れるかどうか」を基準に選ぶのが最も健全です。

テニスや将棋など、勝ち負けがある趣味でも、上手に楽しむ人は、

「勝った」

「負けた」



ではなく、

「今日はいいラリーだった」

「初めてあの技ができた」



といった達成感を大切にしています。

その瞬間の充実感こそ、最高の気晴らしです。

結果に縛られず、できたことを喜ぶ人ほど、趣味が長続きし、気持ちも豊かになります。