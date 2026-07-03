シチズン時計の最高峰ウオッチブランドとなる「The CITIZEN(ザ・シチズン)」から、日本の伝統技法「筒巻き絞り染め」を取り入れた藍染和紙文字板の限定モデル「AQ4090-08A」が発売される。霞を思わせる繊細な絞り模様を文字板に表現した、世界限定200本の特定店限定モデルだ。価格は44万円、発売日は8月6日。

筒巻き絞り染めで霞を表現した藍染和紙文字板

文字板に採用した藍染和紙は、和紙を天然灰汁発酵建てによって手染めし、さらに布の染色に用いられてきた「筒巻き絞り染め」の技法を取り入れたもの。筒に巻き付けた和紙へ細かなシワを寄せながら一定方向へ手繰り、絞りと染色を重ねることで、繊細な絞り模様を生んでいる。

こうして仕上げられた文字板は、白い和紙の上に藍色の濃淡が重なり合い、霞を思わせるたたずまい。手作業による染色のため、模様や色合いはひとつとして同じものがないとしている。

文字板にはザ・シチズンのシンボルであるゴールドカラーのイーグルマークを配し、淡い藍色とのコントラストがアクセントになっている。また、りゅうず、裏ぶたにもイーグルマークを配置し、裏ぶたにはリミテッドエディションナンバーも刻印。

ケース径は40.0mm。ケース素材はチタニウムで、独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施したスーパーチタニウム(シチズン時計の商標)だ。明るく透き通るようなシルバーカラーと、ラグやベゼルのミラー仕上げが藍染和紙文字板を引き立てる。

ムーブメントは、年差±5秒という高精度のクオーツ式「Cal.A060」を搭載。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。2100年2月28日まで日付修正が不要なパーペチュアルカレンダー、衝撃検知機能や針自動補正機能、0時ジャストカレンダー更新機能、時差設定機能などを備える。フル充電時の駆動時間は約1.5年(パワーセーブ作動時)。

藍染和紙文字板を採用したザ・シチズンはこれまでも展開されてきたが、今回のAQ4090-08Aでは新たに筒巻き絞り染めによる繊細な模様が大きな見どころ。日本の伝統技法を用いた表情豊かな文字板の情緒、そして高精度なエコ・ドライブ ムーブメントによる実用性が並び立つ限定モデルだ。