シチズン時計の「The CITIZEN（ザ・シチズン）」ブランドから、日本の伝統色「勝色（かちいろ）」に染め上げた藍染和紙の文字板を採用する限定モデル「AQ4094-58L」が登場する。価格は46万2,000円。世界限定400本、2026年6月25日発売。

日本の伝統色「勝色」を表現した藍染和紙の文字板

最大の見どころといえるのは、藍染和紙の文字板だ。ザ・シチズンはこれまでも多くの和紙文字板を使ってきているが、今回は濃く深い藍色で知られる日本の伝統色「勝色」を用いている。藍染の中でも特に濃い色とされる「褐色（かちいろ）」に、縁起の良い文字（勝）を当てたもので、その綴りと響きから武具や祝賀の品々にも用いられてきた。

和紙には土佐和紙を採用。光を透過する素材として古くから障子や行灯などに使われてきた和紙は、光発電エコ・ドライブとの相性も良い素材だ。文字板は藍染の伝統技法「天然灰汁発酵建て」によって手染めされており、幾重にも重ねた染色によって深みのある藍色を生み出している。





ザ‧シチズン / 高精度年差±5 秒 エコ・ドライブ 限定モデル「AQ4094-58L」

均一なネイビーではなく、和紙の繊維を通して濃淡が浮かぶ色合いも特徴だ。染色の重なりによる奥行きがあり、和紙ならではの風合いとともに、和紙ならではの素材感が藍色の深みを引き立てている。

文字板上のシチズンロゴ、イーグルマーク、針はゴールドカラー。りゅうずと裏ぶたのイーグルマークもゴールドとしている。深い藍色の中で金色が控えめに浮かぶ様に注目したい。

年差±5秒の高精度エコ・ドライブを搭載

搭載するムーブメントは、年差±5秒という高精度な「Cal.A060」だ。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様となり、ザ・シチズンを支える代表的なムーブメントのひとつ。ブランドが追求する正確な時刻表示を担う存在ともいえる。

フル充電時からは約1.5年駆動し、2100年2月28日までカレンダー修正が不要なパーペチュアルカレンダーを備える。加えて、衝撃検知機能、針自動補正機能、0時ジャストカレンダー更新機能なども搭載し、高い精度を維持する機能が充実している。

ケースとバンドの素材は、独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施したスーパーチタニウム（シチズン時計の商標）。軽量性や耐傷性に優れ、AQ4094-58Lのデュラテクトは明るく透き通るような色調の「デュラテクトプラチナ」だ。

ラグやベゼルにはミラー仕上げ、バンドにはヘアライン仕上げを施し、異なる表面処理によって表情に変化を与えている。落ち着いた藍色の文字板とシルバーカラーのケースは、端正な大人の印象だ。

深い藍色の勝色、和紙文字板、年差±5秒の高精度ムーブメント。日本の伝統的な色彩や素材と、ザ・シチズンが追求してきた実用時計としての完成度が一体となった限定モデルだ。