夏のボーナス支給日が近づき、まとまった資金の投資先を考え始めている人は多いだろう。新NISAの広がりや株高を背景に、現役世代の資産形成への関心も高まっている。

だが、ボーナスをきっかけに個別株へ手を伸ばす人ほど、思わぬ落とし穴にはまりやすいという。

「ボーナスをきっかけに個別株を買う人は、“有名企業なら安心だろう”と考えてしまう人が少なくありませんが、その思い込みが損失につながることもあります...」

そう指摘するのは、FPであり、YouTube登録者数41万人のチャンネルを運営する鳥海翔氏だ。

実際、任天堂(7974)のような日本を代表する企業でも、株価が大きく下がる局面はある。知名度の高さやブランド力が、そのまま株価の安定を保証するわけではない。

では、なぜインデックス投資で資産形成を始めた人ほど、個別株でつまずきやすいのか。鳥海氏に聞いた。

「投資で勝てた」という成功体験が、次の失敗を呼ぶ

ここ数年、新NISAの開始も追い風となり、S&P500や全世界株式などのインデックスファンドに積み立てる人は増えている。

毎月コツコツ投資していたら、気づけば評価額が増えていた。証券口座を見て、「投資は意外と簡単かもしれない」と感じた人もいるはずだ。だが、鳥海氏はこの成功体験こそが危ないと話す。

「インデックス投資で利益が出た人の中には、“自分は投資がうまい”と勘違いしてしまう人がいます。でも実際には、市場全体が上がった恩恵を受けている部分が大きい。自分の銘柄選びの力で勝ったわけではないケースも多いんです」(鳥海氏、以下同)

インデックス投資は、特定の企業に賭ける投資ではない。複数の国や業種に分散して投資する仕組みであり、1社の業績悪化や一時的な株価急落の影響を受けにくい。

一方、個別株はまったく違う。

どれほど有名な企業でも、業績、競争環境、為替、金利、投資家心理によって株価は大きく動く。商品が好き、会社名を知っている、長く続いている企業だからといって、株価が安定するとは限らない。

「インデックス投資と個別株は、同じ“株式投資”に見えて、必要な知識もリスクの出方もまったく違います」

「知名度」で株を買う人が見落とすこと

個別株投資で初心者が選びやすいのが、誰もが知る大企業の株だ。任天堂(7974)、トヨタ自動車(7203)、ソニーグループ(6758)、ファーストリテイリング(9983)、NTT(9432)――。

名前を聞けば、事業内容がなんとなくわかる。商品やサービスに触れたこともある。だからこそ、「この会社なら大丈夫だろう」と考えてしまうが、知名度と株価の安定性は別物である。

「有名企業の株は、むしろ期待値が高くなっていることがあります。多くの投資家が“この会社は伸びる”と思って買っているからこそ、少しでも期待を下回る材料が出ると、株価が大きく下がることがあるんです」

任天堂は世界的なブランド力を持つ企業であり、人気タイトルも多い。だが、ゲーム業界はヒット商品の影響を強く受ける。

具体的には新型ゲーム機の発売タイミング、ソフト販売の伸び、競合環境、海外売上、為替などによって、投資家の期待値は大きく変わる。

「あの会社なら大丈夫」と思って買ったとしても、株価は会社の知名度だけで動くわけではない。むしろ、誰もが知っている企業だからこそ、すでに株価に期待が織り込まれている場合もあるのだ。

「“よい会社”と“よい投資先”を混同する投資初心者の方は少なくないです。前提として、よい会社であることと、今その株を買って報われるかどうかは別の話ですからね」

ボーナス投資で損する人の共通点

さらに注意したいのが、ボーナスというタイミングだ。普段の給与とは別にまとまったお金が入ると、気持ちが大きくなりやすい。いつもなら慎重に考える金額でも、「せっかくだから投資に回そう」「少し勝負してみよう」と判断が変わってしまう。

「ボーナスは、投資判断が雑になりやすいタイミングです。普段なら少額で積み立てている人が、急に50万円、100万円を個別株に入れてしまうこともあります。理由を聞くと、“ボーナスが入ったから”というだけだったりするんです」

もちろん、ボーナスを投資に回すこと自体が悪いわけではない。将来の資産形成を考えれば、まとまった資金を有効活用することは大切だ。

問題は、そのお金をどこに、どれだけ、どんな理由で投じるかである。鳥海氏は、「“ボーナスが入ったから買う”は、投資理由としては弱いです。本来は、その企業の業績や株価水準、業界環境を見たうえで、今買う理由があるかを考えるべきです」と語る。

「長期で持てば戻る」という考えがキケン

個別株で含み損を抱えたとき、多くの人が口にするのが「長期で持てばそのうち戻る」という言葉だ。

たしかに、インデックス投資では長期保有が基本とされる。世界経済や米国経済の成長を信じ、短期的な下落に動じず積み立てを続ける考え方は、資産形成において重要である。

しかし、その考え方を個別株にそのまま当てはめるのは危険だ。

「インデックス投資の場合、構成銘柄は入れ替わります。業績の悪い企業が外れ、成長している企業が組み込まれることもあります。ところが個別株は、その1社に投資し続けることになる。企業そのものの競争力が落ちれば、長く持っても戻らない可能性があります」

個別株は、長期保有すれば必ず報われるわけではない。株価が一時的に下がっているだけなのか、企業の成長シナリオそのものが崩れているのかを見極める必要があるのだ。

「下がった理由を説明できないまま、“いつか戻るだろう”と持ち続けるのは危険です。長期投資という言葉を、損切りできない自分への言い訳にしてしまう人も少なからずいます...」

勝つ前に、まず“負け方”を考えよ

では、ボーナスで個別株を買う場合、何に注意すべきなのか。

まず確認したいのは、過去の値動きである。直近の株価だけを見て、「上がっているから買う」「下がっているから割安」と判断するのは危ない。

過去にどれくらい上がり、どれくらい下がったことがあるのか。好材料や悪材料が出たとき、株価がどの程度動く銘柄なのかを知っておく必要がある。

次に、業界の特性だ。同じ大企業でも、株価に影響する要因は業界によって異なる。ゲーム、半導体、商社、銀行、小売、通信では、見るべきポイントも変わってくる。

そして何より重要なのが、投資額の配分だそう。

「大事なのは、失敗しても生活に響かない金額に抑えることです。自信があっても、1つの個別株に大きなお金を入れるのは危険です。初心者ほど『勝つ前にまず負け方』を考え、致命傷を避けることを優先すべきです」

ボーナスは、資産形成を前に進める大きなチャンスであると同時に、まとまったお金が入ると投資判断も大きくなりやすい。

「インデックス投資で利益が出たから、次は個別株でもっと増やしたい」「有名企業の株なら安心できそう」「ボーナスだから、少し大きく買ってもいい」そう考えてしまうのは自然なことだ。

だからこそ、気持ちが前のめりになっているときほど、いったん冷静に判断する姿勢が求められる。

「投資は、増やすことよりも、まず大きく減らさないことが大切です。勢いで個別株に入れてしまう前に、“なぜ今その株を買うのか”を自分の言葉で説明できるか、確認してほしいですね」

大きな失敗を避けるために必要なのは、銘柄選びの前に、自分の判断が勢いに流されていないかを見直すことだろう。