最初に結論：Oura Ring 5は、これまでの装着感を大幅に改善し、健康管理とファッション性を高いレベルで両立した完成度の高いスマートリングだ。 記事の重要ポイント： Oura Ring 5は前モデル比で40％小型化され、24時間装着しやすい快適さを実現。

ジュエリーとして成立するデザイン性を備え、日常使いに取り入れられる。

Oura独自の健康分析プラットフォーム（有料）では、高度なヘルスケアデータ活用が可能。

ヘルスケアデバイスとしてのスマートウォッチに関心はあるものの、腕時計は好きなものを身につけたい。そんな人にとって合理的選択といえるのが、スマートリングだ。

「Oura Ring 5」は、ヘルスケアデバイスである前にジュエリーであることにこだわり、ファッション性と機能性を両立した製品。日々の健康ライフをさり気なく、かつ堅実にサポートしてくれる。

大幅なサイズダウンで装着感とファッション性を向上させた「Oura Ring 5」。今回メーカーから実機を長期間借りて試用した

指先から安定したデータが取れる、第3のウェアラブルデバイス

スマートリングは、心拍数、血中酸素濃度、体表温などの生体データを計測し、睡眠の質やコンディション、アクティビティ、ストレスなど、心身の状態を可視化する指輪型のウェアラブルデバイスだ。

同様のセンシングが可能なスマートウォッチやスマートバンドと比べ、指先は血管が皮膚の近くを通っているため、データをより安定して計測できるとされる。また睡眠中の装着の負担も少ないことから、近年は複数のメーカーが参入していて、目にする機会がぐっと増えてきた。

フィンランド発のOURAが手がける「Oura Ring」はそうした中にあって、2013年からスマートリングの開発を手がけてきた先駆的なブランドだ。これまでに100本を超える学術論文でデータが活用されていて、NBAをはじめとする複数のプロスポーツチームが選手のコンディション管理に採用している。

圧倒的な細さ、薄さ、軽さ。24時間着けられるストレスのない装着感

最新モデル「Oura Ring 5」は、センシング機能を向上しつつ、前モデルと比べて体積が40%小さくなるなど、大幅なサイズダウンを実現。幅6.09mm、厚さ2.28mm、重さ2g～は、筆者がこれまで触れてきたどのスマートリングよりも細く、薄く、軽い。つまり、装着時のストレスがない。

左側が前モデルの「Oura Ring 4」。Oura Ring 5は細く、薄くなっているのがわかる

リングの着け心地で大事なのは、手のひら側だ。たとえばクロムハーツのようなゴツいファッションリングも、表面はどっしりしているものの、手のひら側は細く絞られているものが多い。手を握ったときに邪魔にならない細さが大切なのだ。

一方で従来のスマートリングは、リング全体が均一に幅広で厚みがあるため、圧迫感が生じやすかった。スマートウォッチやスマートバンドに比べれば負担が少ないとはいえ、筆者は「ずっと着け続けるのはストレス」という印象を持っていた。

「Oura Ring 5」はその点で、従来の製品とは明らかに違う。素材には金属アレルギーに配慮し、耐久性にも優れた高性能チタンを採用していて、2g～というスペック以上に軽さを感じる。

装着感が自然でストレスがなく、使い始めて1週間ほどになるが、睡眠中も含めてほぼ24時間着けっぱなしにできている。

100mの防水性能（IP68）を備えており、メーカーはプール・温泉・サウナでの使用も問題ないとしているが、筆者は入浴中に外して、その間を充電時間としている。バッテリーはリングのサイズにもよるが、6～9日持続可能。充電時間も20～80分と短いため、入浴中のわずかな時間の充電で、今のところ使い続けられている。

リングに設けられたくぼみが手のひら側になるように装着する

健康管理を隠さない。デバイスである前にジュエリーとして楽しめる

24時間着けられるストレスのない装着感に加えて、特筆すべきなのがデザイン性の高さだ。

メーカーが「ジュエリーとして設計した」と話すだけあって、ファッションアイテムとしても十分に通用すると思える完成度。カラーは刷新されたGoldと新色Deep Roseを加えた、Black、Silver、Stealth、Brushed Silverの全6色展開で、筆者が選んだのはマットブラックのStealth。

超硬質PVDコーティングが採用されていて、高級感のある落ち着いたトーンがとても気に入っている。

価格はカラーによって異なり、SilverとBlackが65,800円、Gold、Deep Rose、Stealth、Brushed Silverは81,800円。

ヘルスケアデータの分析など、Oura Ringの全機能を利用するには、加えて専用サブスクリプションであるOura Membership（月額999円、年払い11,800円）への加入が必要。ただし、初月は無料で利用できる。

なお、購入にあたって注意したいのがサイズ選びだ。Oura Ringは人差し指、中指、薬指への装着が推奨されていて、サイズ展開は6～13。購入前に試せる専用のサイジングキットが用意されている。

指は時間帯や体調によっても太さが変わるため、少なくとも24時間（就寝中を含む）試してから購入することが望ましい。ファッションリングとは異なり、スマートリングはサイズ直しができないので、この工程は省略しないほうがいいだろう。

後編では、1週間試してわかったリングから得られる多くの健康指標と、自身のデータに基づいて相談できるAI「Oura Advisor」がどう役立ったかを紹介したい。

マットブラックのStealthを人差し指に装着してみたところ