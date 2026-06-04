6月は株主優待の権利確定銘柄が150以上あり、実用性の高い優待を用意している企業もあります。これからせっかく優待をもらうなら、日常生活で活用できるものを選びたいところ。本記事では、6月に権利確定する、お食事券・QUOカードや買物優待券など実際に使いやすい4銘柄を紹介します。

【6月権利確定】NISAで保有するのに向いている銘柄

これから株式投資にチャレンジしたい方は見逃せない、6月に権利確定する優待銘柄。NISAの成長投資枠で保有するのにおすすめの銘柄として、すかいらーくホールディングス、船井総研ホールディングス、ペッパーフードサービス、小林製薬を紹介します。

いずれの銘柄も、優待を受けるための株式保有期間の条件はありません。今から購入しても、すぐ優待を受けられます。

※投資による利益を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。

すかいらーくホールディングス(3197)

ガスト・ジョナサン・バーミヤンなどのチェーン店を展開するすかいらーくホールディングス。株主優待では、自社店舗で使える優待券を贈呈しています。

6月末の回でもらえる優待券の金額は、保有株数に応じて以下のとおりです。

100～299株：2,000円

300～499株：5,000円

500～999株：8,000円

1,000株以上：1万7,000円

12月末の優待も同様のため、年間では上記の2倍受け取れることになります。

船井総研ホールディングス(9757)

船井総研は、中堅・中小企業を主要な顧客とする、日本最大級の経営コンサルティング会社です。株主優待では毎年6月末・12月末に、保有株式数に応じてQUOカードを贈呈しています。

100～999株：500円分

1,000～4,999株：1,000円分

5,000～9,999株：5,000円分

1万株以上：1万円分

船井総研ホールディングスは、配当利回りが高いのも特徴。2026年の会社予想で4％以上となっています。

ペッパーフードサービス(3053)

手頃な価格でステーキを提供する「いきなり！ステーキ」を中心に展開している企業です。

株主優待では自社店舗のお食事券、または自社商品セットを贈呈しています。日常生活で利用しやすい優待です。

500～5,000株未満：3,000円分

5,000～1万株未満：6,000円分

1万株以上：9,000円分

店舗が近くにある方はお食事券、ない方は自社商品セットを選ぶとよいでしょう。

小林製薬(4967)

多種多様な日用雑貨品を手掛ける企業であり、ブルーレット・熱さまシート・ケシミンクリーム・アイボンといった商品が有名です。株主優待では100株以上の保有者を対象に、自社商品の詰め合わせセット(5,000円相当)などを提供しています。