三菱UFJ銀行は6月1日、「エムットでスタート！夏エンジョイキャンペーン アプリでの口座開設＋入金で現金最大2万円プレゼント」を開始した。

本キャンペーンは、アプリで普通預金口座を開設した利用者を対象に、所定の残高条件を達成すると現金最大2万円をプレゼントするもの。同行によると、常設の口座開設プランと比べて特典金額は最大10倍となる。

現金最大2万円をプレゼント

同キャンペーンは、三菱UFJ銀行が提供するライフステージ総合金融サービス「エムット」の利用促進を目的としたもの。

キャンペーン期間は2026年6月1日～7月28日、期間中にアプリで普通預金口座を開設し、口座開設完了日の翌月末日までにエントリーを完了する必要がある(2,000円を贈呈する常設プランはキャンペーン終了日未定)。

口座開設完了日の翌月末日時点で、残高が1万円以上～10万円未満の場合は現金2,000円、10万円以上では2万円を贈呈する。

キャンペーン概要

ネット銀行を中心に高金利の定期預金や口座開設キャンペーンが相次ぐなか、メガバンクも特典強化による顧客獲得競争を進めている。新生活から数カ月が経過し、家計管理や資産形成を始めたいと考える人にとっては、こうしたキャンペーンを活用しながら金融サービスを見直すきっかけとなりそうだ。