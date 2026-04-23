「狙い目は日本株にあり!?」“S&P500超え”好成績ファンド4選

日本株の上昇を背景に、国内株式ファンドの中には、S&P500を上回るパフォーマンスを記録するものも登場しています。本記事では、直近の実績に着目し、日本株ファンドの中から好成績を残した銘柄をピックアップします。

人気の「S&P500」の投資パフォーマンスは？

S&P500とは、米国の代表的な株価指数で、アメリカの主要企業約500社で構成されています。NISAで投資を始めたビギナーから、長年の経験のある上級者まで人気を集めています。

S&P500に連動する代表的な投資信託「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のパフォーマンスは、下記となっています。

1年・3年では20％をオーバーするリターンを記録し、5年でも20％に迫る数字となっています。純資産は10兆円を超えており、多くの資金が流入している状況です。

S&P500超えを達成した「日本株式」のファンド4選

2024年から2026年にかけて日本株が上昇し、日本株市場には現在も好調なファンドが多く存在します。国内株式に投資するファンドで、S&P500超えを達成したファンドを4本紹介します。

※各数値は2026年4月16日時点、1つでもパフォーマンス指標が「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を超えるファンドを選出

三菱UFJ 日本株アクティブオープン

最初に紹介するこちらのファンドは、愛称「ファーブル先生」と名づけられています。国内株式を主要投資対象とし、アクティブ運用によって東証株価指数（TOPIX）を上回る成果を目指します。

愛称の「ファーブル先生」とは、観察のみによって昆虫の実態を明らかにした「ボトムアップ」の実践者であることから名づけられました。ファンドも、同様の視点から日本株をとらえ直すとしています。

2026年3月時点の目論見書によると、組み入れ上位銘柄は、三菱UFJフィナンシャルグループ、東京エレクトロン、ソニーグループなど。業種別では電気機器が24.3％、情報・通信業が9.3％、輸送用機器が8.6％となっています。

スパークス･新･国際優良日本株ファンド

こちらのファンドは、高い技術力・ブランド力があり、今後グローバルで拡大が期待できる日本企業を中心に投資を行います。ベンチマークなどは意識せず、独自の調査活動で厳選した20銘柄程度に投資を行う方針です。

2025年9月30日時点の情報によると、組入上位銘柄は、オリックス、セブン＆アイホールディングス、ソフトバンクグループなどとなっています。業種別では電気機器が22.8％、その他金融業が14.4％、小売業が13.4％です。

定期的に分配金を出しており、2025年3月にも1万口当たり600円（税引前）の分配金が配られました。トータルリターンでは1年でS&P500を上回っています。

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

野村アセットマネジメントが運営する、日本株に投資をするアクティブファンドです。配当利回りの高い銘柄を投資対象とし、毎月分配金を配る方針となっています。

高配当株投資に加え、「株式プレミアム戦略」も活用。具体的には、銘柄にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略です。

2025年3月31日時点での組入上位銘柄は、東京海上ホールディングス、日本電信電話、オリックスグループ、いすゞ自動車などです。トータルリターンは3年ではS&P500とほぼ同レベル、1年では30％を超える数字をマークしました。

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

最後に紹介するのは、S&P500と同じくeMAXIS Slimシリーズである、こちらのファンドです。東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する成果を目指します。

eMAXIS Slimシリーズらしく、コストが低いのも特徴。運用管理費用は年率0.143％と低い水準です。

トータルリターンは3年でS&P500とほぼ同レベル、1年では34.46％と大きく上回りました。純資産は6,000億円を超える規模に成長しています。