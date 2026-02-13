円安・防衛・半導体に追い風――国家主導投資で伸びる日本株6選

2026年2月の衆院選で、高市早苗首相の率いる自民党が大勝しました。今後、積極財政や円安を追い風にして伸びると考えられる注目銘柄はどれなのでしょうか。今回は高市首相が掲げる「サナエノミクス」の基本方針とともに、今後要注目の銘柄を紹介します。

サナエノミクスの基本方針とは

サナエノミクスとは、高市首相が掲げる経済政策であり、国家が主体的に投資を行う「責任ある積極財政」を意味します。

具体的には、防衛・エネルギー・半導体・AIなど、経済安全保障および成長分野への集中的な財政出動を行う政策です。これにより産業の成長と税収増の両方を達成し、「強い経済」の実現をめざします。

今回の衆院選における自民党の公約や政策にも、サナエノミクスの考え方は色濃く反映されています。

【エネルギー・原発セクター】注目銘柄

サナエノミクスでは、エネルギー安全保障を重視する一方、電源多様化や原子力の再評価議論も進んでいくと考えられます。

日立製作所(6501)

「次世代革新炉・核融合」で注目される銘柄です。福島事故の教訓を踏まえ、「革新軽水炉」の開発を推進しています。

高燃焼度燃料による使用済み燃料の削減、電力系統の安定災害への対策により、サステナビリティにも配慮。万一の事故進展の抑制、外部環境への影響の抑制などの安全性も備えています

関西電力(9503)

原発の見直しで注目される銘柄の1つです。関西電力は福井県に計7基の原発を保有しており、原発の最大活用を進めています。

2025年11月から美浜原発で、次世代革新炉の新設に向けた地質調査を再開させました。

【半導体セクター】注目銘柄

半導体は経済安全保障の中核であり、国内製造基盤強化の流れにあります。補助金・誘致政策も積極的に実施されています。

東京エレクトロン(8035)

半導体の高性能化を支える技術を手掛けるメーカーです。塗布現像やプローバなど、数々の分野で世界シェアNo.1を獲得しています。

半導体製造装置の売上高は1兆8,305億円、特許保有件数は23,249件に上ります(2024年3月期)。

ルネサスエレクトロニクス(6723)

さまざまな分野向けに、半導体ソリューションを提供しています。主に自動車、産業、インフラ、IoTの4つの分野に注力しています。

成長分野へソリューションを提供することにより、安全・健康でスマートな社会に発展させることを使命としています。

【防衛セクター】注目銘柄

防衛費の継続的拡張が重視され、装備更新・国産化・サプライチェーン強化の動きも見られます。今回は重工業を紹介しますが、それ以外にも通信・電子・センサー・部材などの銘柄も注目です。

三菱重工業 (7011)

三菱重工業では、自衛隊のF-2戦闘機の後継機の開発を進行中です。この新型戦闘機は、日本・イギリス・イタリアの3ヶ国による共同計画となっています。

2035年頃にF-2の退役が始まることから、その時期を目処に開発が進められています。

IHI(7013)

IHIも日本を代表する総合重工業メーカー。同社が成長事業と位置づけているのが、航空エンジン・ロケット分野です。生産改革により事業を拡大し、同社の成長をけん引させる方針です。

その他にも次世代航空機、データの宇宙・地上・海中の利活用事業など、新たな領域への取り組みも推進します。

最後に

サナエノミクスに関連する銘柄を紹介してきました。一方、政策期待だけで株価が持続的に上昇するとは限りません。

投資判断をする際には、業績・需給・外部環境などの確認も不可欠です。