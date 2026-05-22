「面倒くさい」が増えた人は要注意? 医師が語る“脳老化”の兆候

「最近、何をするのも面倒」「外出する気力がわかない」──そんな変化を、“年齢のせい”で片づけていませんか? 和田秀樹氏は、その背景に“前頭葉の老化”が潜んでいる可能性を指摘します。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『「面倒くさい」は脳の老化のサイン』。

「面倒くさい」は脳の老化のサイン

60代をすぎ、外出や旅行など、以前は楽しかったことがおっくうに感じたことはありませんか？ 実はこれも、脳の前頭葉の老化が原因かもしれません。

意欲や創造性、感情のコントロール、そして「想定外の事態への対処」を司る前頭葉は、残念なことに40代ごろから萎縮が目立ち始めるといわれています。

ここが衰えると、人間は感情が平板になり、意欲がわかず、頑固になって、新しいことを極端に嫌うようになります。

何ごとも面倒になったり感情が平板になったりするのは、年をとって丸くなったのではなく、単に感情が動かなくなった（老化）だけかもしれません。

この意欲の低下こそが、認知症や寝たきりへの入り口かもしれないのです。体のエネルギーだけでなく「心のエネルギー」を補充できるよう、意識的に脳への刺激を与え続けましょう。

意図的にルーティンを破ろう

では、どうすれば前頭葉の老化を食い止められるのでしょうか。

答えはシンプルで、意識して「いつもと違うこと」をするだけ。ルーティンワークをしているだけでは、前頭葉はほとんど働かないのです。

「いつもの道でいつものスーパーに行き、いつものテレビを見る」

これでは脳は自動運転モードになり、サボり始めます。脳の老化を防ぐ鍵は、「不測の事態（想定外）」にあります。前頭葉を若返らせたいなら、生活に小さな「意外性」をとり入れてください。

「今日は一本裏の道を通ってみよう」

「見たことのないジャンルの映画を観てみよう」

「流行りの音楽とやらを聴いてみるか」



こうした想定外や未体験に直面したとき、前頭葉は活性化します 。

私のある友人は自他ともに認めるグルメですが、彼は失敗を恐れません。行列ができている店を見れば「なんでこんなに並んでいるんだ？」と好奇心を持って並びますし、あやしげな路地裏の店にも入ってみます。

当然、ハズレの店もありますが、彼はおいしくなかったという経験さえ「ネタになった」と面白がります。

「失敗したくない」と慎重になるのではなく、「どうなるか試してみよう」と実験を楽しむ。その試行錯誤のプロセスこそが、脳を若く保つクスリなのです。