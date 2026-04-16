認知症の発症率が下がるという研究結果も。医師がすすめる“血管と脳に効く栄養素”とは

高血圧や動脈硬化、コレステロール、中性脂肪――健診結果の数値が気になり始めると、「血管年齢」を若く保つ方法が気になる人も多いのではないでしょうか。こうした血管と心臓の健康を守る習慣をまとめた書籍『「血管と心臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』（工藤孝文監修／ホームライフ取材班編／青春出版社）より、一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは「60代が20代の血管を取り戻せる！奇跡の栄養素とは!?」。血管の老化を進める要因に働きかける栄養素と、その効率的な摂り方について解説します。

60代が20代の血管を取り戻せる！奇跡の栄養素とは!?

葉酸という水溶性ビタミンの一種がある。ビタミンCやβカロテンのようなメジャー級の知名度はないが、妊娠経験のある女性ならよく知っているだろう。胎児の成長に必要不可欠で、医師から妊娠中の摂取を強くすすめられるからだ。

この葉酸、じつは中高年にとっても欠かせない。日ごろから十分な量を摂取すれば、血管や心臓の健康を保ってくれる。

葉酸が効果を発揮する対象は、「ホモシステイン」というアミノ酸。ホモシステインが体で増え過ぎると、血液中に大量の活性酸素をつくり出す。

活性酸素は正常な細胞を傷つけて、さまざまな病気を引き起こし、老化も進める悪玉。 血管にも悪影響を与え、内皮細胞を攻撃して硬くし、動脈硬化を進行させる。 さらに、血栓をつくったり、血管を拡げる物質の働きを邪魔したりして、血管の状態を一層悪くしていく。

この厄介なホモシステインに作用し、分解してくれるのが葉酸。血管を元気にするため、なくてはならない存在なのだ。

推奨される摂取量は、大人は1日240μg。群を抜いて多く含まれているのはレバーで、ニラレバ炒めなどを食べるだけで、摂取したい量を楽々クリアする。

ほかには大豆に豊富で、枝豆や豆腐、納豆などから相当な量の葉酸を摂取できる。菜の花やほうれん草、ブロッコリーといった緑黄色野菜にも多く、これらも食卓の常連にしたいものだ。

葉酸は水溶性なので、ゆでる場合は手早く調理しよう。電子レンジで加熱すれば、成分をお湯の中に逃がさず、まるごと利用できる。

また、ホモシステインによって生み出された活性酸素は、骨に作用すると骨粗鬆症、脳に影響すると認知症を引き起こす。葉酸の多い食品を食べることは、これらの予防にもなる。実際、葉酸を多く摂取していると、アルツハイマー型認知症の発症率が下がるという研究もある。物忘れが気になる人は、一層、意識して摂るようにしよう。