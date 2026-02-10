老化の根本的な原因に効く可能性、「若返り成分」がつまった夢の果実とは

「糖化は老化」という言葉の生みの親であり、「糖化ストレス研究」のパイオニアである八木雅之氏が、「老けない食べ方」の新常識を解説した『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識 糖化博士が教える若返り46のコツ』(著: 八木雅之／三笠書房)。この記事では、書籍から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『ザクロは「若返り成分」がつまった夢の果実』。

ザクロは「若返り成分」がつまった夢の果実

現在、悪玉架橋切断作用とともに、糖化タンパク架橋切断作用の両者を有する食品として最も有望なのが、緑茶、ローズマリー、そしてザクロの3つです。

なかでもザクロは、ジュースや酢としても人気があり、健康効果の高さが注目されています。その理由は、豊富なポリフェノール含有量。赤ワインの約1.5～2倍に相当すると推計されています。

私たちの研究によると、ザクロポリフェノール(タンニンの一種)の主要な成分である「プニカラジン」には、悪玉架橋切断作用と糖化タンパク架橋切断作用という両方が、高い数値で認められました。つまり、「一度できた悪玉架橋はどうにもならない」という常識が、ザクロの成分によって覆される可能性があるのです。

悪玉架橋を切断し、タンパク質をもとのきれいな状態に戻せれば、老化や生活習慣病の根本的な原因に対処できるうえ、若返り効果も期待できます。

たとえば、肌には弾力や透明感がよみがえり、血管は柔軟性が保たれ、動脈硬化や高血圧の改善に役立っていく、ということです。

しかも、悪玉架橋は、糖尿病性腎症や神経障害、網膜症などの合併症の進行にも関与していますが、架橋を切断することで合併症のリスクを下げる可能性が高まります。

悪玉架橋は筋肉や腱の硬直も引き起こします。この部分の柔軟性が回復すれば、転倒予防やQOL(生活の質)の向上にもつながっていくでしょう。

悪玉架橋の排除には、これほどの健康作用を期待できるのです。

ただし一方で、悪玉架橋切断作用のある成分が豊富な食品をラットに摂取させたところ、しっぽのコラーゲンに蓄積した架橋構造を切断できなかった、という否定的な報告もあります。とはいえ、動物と人間では代謝や体内環境が異なるため、同じ効果が得られないことも少なくない、というのも事実です。

今後、人での臨床試験を行ない、ザクロの若返り効果が確認されれば、「夢の若返り成分」として大きな注目を集めるでしょう。こうした食品を日常的にとり入れていくことが、老化予防や若返りのために価値のある選択となるのです。