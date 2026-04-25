朝食を抜くより危ない? 血糖値を乱す“NGな食べ方”

「毎年、健康診断を受けているから大丈夫」

そう思っている人ほど危ないかもしれません。

実は腎臓は、機能の大半を失うまで異常が出ない臓器。“異常なし”のまま進行し、気づいたときには透析寸前――そんなケースが後を絶ちません。

20万人を診てきた専門医は、こう断言します。「今の健康常識だけでは、腎臓病は防げない」

では、何が決定的に足りないのか。

20万人を診た糖尿病・慢性腎臓病の世界的名医でAGE牧田クリニック牧田善二院長がたどり着いた糖尿病・高血圧の命を救う方法を徹底解説した書籍『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』(三笠書房)から一部を抜粋してご紹介。

8時30分が分かれ目…血糖値を左右する「朝食のタイミング」

糖尿病と食事についての研究は、これまで世界中でたくさんなされています。

その結果、糖尿病の患者さんが朝食を抜くと、血糖値コントロールが悪化することがわかっています。朝食を抜くと、前日の夕飯からずっと空腹状態が続きます。それによって、昼食でドカ食いすることになり、血糖値が急激にドカンと上がるからです。

こうした食習慣は、AGEを増やして腎臓にも悪影響を与えます。腎臓を大事にしたいなら、朝食をちゃんと食べましょう。

なお、アメリカ・ノースウエスタン大学の研究で、面白いことが指摘されています。

朝食を食べる時間は、8時30分より前がいいというのです。8時30分よりも前に朝食を食べたグループは、それ以降に食べたグループと比較して、血糖値が低く抑えられることがわかったそうです。もっとも、会社勤めをしている人の場合、朝食を取るとしたら必然的に8時30分よりも前になるはずです。その時間帯に、15分でもいいから時間を空け、よく噛んで朝食を取るようにしてください。

回数を減らすと逆効果…太りにくくする「食べ方の基本」

定年後で時間が自由になる人なら、なおさら朝食を大事にしてください。炭水化物に偏ることなく、卵、豆腐、魚なども取り入れて、AGEを量産しない朝食を楽しみましょう。

ちなみに、ダイエットのために一日の食事回数を減らすのは、賢い方法ではありません。総摂取量を変えずにきちんと3食に分けて食べるようにすれば、血糖値が上がりにくくなり、ダイエット効果も上がり、健康にも寄与します。