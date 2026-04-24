吉田カバン「POTR」から“色”がテーマの新作バッグ「CLAN」発売

吉田カバンが展開するバッグブランドPOTRは、“色”が持つ意味や効果をテーマにした新作シリーズ「CLAN（クラン）」を4月24日に発売した。レッド、ブラック、ターコイズの3色を用意し、TOTE BAGやWEEKEND BAGなど全5型をラインナップする。

POTRの新作「CLAN」は、色が人に与える心理的な効果や意味に着目して企画されたバッグシリーズ。

レッドは情熱や愛情、エネルギーを象徴し、気分や活力を高める色。ブラックは高級感や威厳を表し、集中力を高める効果があるとされる。ターコイズは爽やかさやリラックス感、自由を意味し、心が落ち着くカラーとして展開する。

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一人ひとりが感じる“色のはたらき”や、それぞれの色が本来持つ意味を取り入れることで、日々の生活がより豊かになるよう想いを込めたという。

シリーズには、ラッキーモチーフとしてスマイルピンが付属。バッグ表面のハトメに差し込んで着脱や位置変更ができるほか、キーホルダーとしても使用できる。なお、安全面を考慮し、ピンの先端は丸く加工している。

メイン素材には、コットンの肌触りの良さとポリエステルの耐久性・発色性を兼ね備えたTCツイルを採用。随所にガラスレザーを配し、フォルムを美しく保ちながら、カジュアルさの中にも上品さを感じさせるデザインに仕上げた。

また、ショルダーストラップには、Dカンを動かすワンアクションで長さ調節が可能な吉田カバンオリジナルの「C.E.ストラップ」を採用。細部の引き手やPカンにもPOTRならではのデザインを落とし込み、機能性と遊び心を両立している。

ラインナップは以下の5型。

TOTE BAG 48,400円

ROLL BAG 47,300円

BOWLING BAG 45,100円

ESSENTIAL BAG 46,200円

WEEKEND BAG 42,900円

販売は4月24日より、PORTER STORE各店（PORTER EXCHANGEを除く）、PORTER KOREA各店、KURA CHIKA by PORTER HONG KONG各店、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストアなどで取り扱う。オンラインストアでは正午ごろから販売開始予定。海外店舗では発売日が異なる場合がある。

これまでもライフスタイルに寄り添うカバンを提案してきたPOTR。「CLAN」もその思想を体現しており、カラーによって印象が大きく変わるため、持つ人の個性やその日の気分に合わせて選べるのが魅力と言えるだろう。

例えばブラックは通勤や出張などビジネスシーンにもなじみやすく、洗練された印象を演出。ターコイズは春夏の軽やかな装いに合わせやすく、休日のお出かけや旅行にも映えそうだ。レッドはコーディネートの差し色として取り入れることで、シンプルな装いにもアクセントを加えてくれそうだ。