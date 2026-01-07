G-SHOCKと吉田カバンのPOTRがコラボ――定番DW-5600をベースにした限定モデル

POTRは、G-SHOCKとのコラボレーションモデル「G-SHOCK × POTR DW-5600」を2026年1月10日に発売する。G-SHOCKの定番モデルをベースに、POTRらしいカラーリングとディテールを加えた完全数量限定アイテムだ。

G-SHOCKは1983年にCASIOから誕生した時計ブランド。「落としても壊れない頑丈な時計を作る」という信念のもと開発され、タフネスという新たな価値観を腕時計に持ち込んだ存在として知られている。

今回のコラボレーションでは、初代DW-5000のDNAを継承するモデル「DW-5600」の基本モデル「DW-5600UE-1JF」をベースに採用。オクタゴン(八角形)のベゼルとスクエア型ディスプレイという、G-SHOCKを象徴するデザインを踏襲している。

G-SHOCKとPOTRのコラボレーションは、今回が初めてではない。

両者は2023年7月、G-SHOCK誕生40周年の節目に、記念すべきファーストコラボレーションモデル「POTR × G-SHOCK DW-5900」を発売している。

ベースとなったのは、1994年に登場し、G-SHOCKブームの先駆けとなった「DW-5900」。長らく廃番となっていたが、2018年に復刻されたエポックメイキングなモデルだ。

この初コラボでは、DW-5900の立体的なケースデザインを活かしつつ、随所にPOTRを象徴する「ターコイズブルー」を採用。ELバックライト点灯時にPOTRロゴが浮かび上がる仕様や、裏蓋に施されたサークルロゴの刻印など、両ブランドの個性を融合させた一本として注目を集めた。

今回の「G-SHOCK × POTR DW-5600」は、その流れを汲む“第2章”とも言える存在だ。初代G-SHOCKのDNAを継ぐDW-5600という、よりミニマルで普遍的なモデルをベースにすることで、POTRらしい機能美とプロダクト性をストレートに表現した仕上がりとなっている。

POTRの世界観を随所に落とし込んだ特別仕様

本体の随所には、POTRを象徴するカラーのひとつであるターコイズブルーを採用。バックライト点灯時にはPOTRロゴが浮かび上がるほか、裏蓋にはPOTRスマイリーの刻印を施した。さらにベルト部分にはPOTRと「YOSHIDA & Co.」のロゴをプリントするなど、細部までコラボレーションならではの仕様となっている。

価格は25,300円。完全数量限定で、在庫がなくなり次第販売終了となる。

PORTER KOBEのオープンと同時発売

本モデルは、国内のPORTER STORE(一部店舗を除く)および吉田カバンオフィシャルオンラインストアで販売される。2026年1月10日にオープンする「PORTER KOBE」でも取り扱われる予定だ。

なお、吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは、同日正午頃から販売を開始する。PORTER EXCHANGEおよび海外店舗での販売は行われない。

また、PORTER KOBEでは本コラボモデルのほか、吉田カバン創業90周年を記念して発売されたFREE STYLEシリーズの限定カラー「TURQUOISE」や、人気コラボレーションアイテムの一部再入荷も予定されている。