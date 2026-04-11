55周年の仮面ライダーとコラボしたブライトリング日本限定モデルが誕生、銀座三越でポップアップも開催

スイスの時計ブランド・ブライトリングから、仮面ライダー放送55周年を記念した日本限定モデル「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド」が登場した。生産本数は限定155本、販売価格は125万5,100円だ。

4月8日には開催中のポップアップショップ(銀座三越 本館1階 ザ・ステージ)でメディア取材会を実施。会場には本郷猛を演じた経験を持つ藤岡弘、さんと藤岡真威人さんが登場し、「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド」の魅力をアピールした。

ブライトリングと仮面ライダーがコラボ

日本限定の仮面ライダー×ブライトリング、どんなモデル?

1884年に誕生したスイスの高級時計ブランドのブライトリング。創業以来、精密なクロノグラフ開発において革新を続け、20世紀初頭には独立したクロノグラフプッシュボタン機構を確立するなど、腕時計の発展に寄与してきた。

そんなブライトリングを代表するモデルである「トップタイム」をベースとして誕生したのが、「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド」だ。

「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミッテッド」

思わず目を奪われるのが、1970年代の空気感やバイクと共に駆け抜ける疾走感、ヒーローの世界観をクロノグラフに落とし込んだ文字盤だ。

9時位置のスモールセコンドにはおなじみのショッカーエンブレムがさりげなく配置され、文字盤外周の1時と2時位置あたりにはフランス語で「永遠のヒーロー」を意味する「LE HEROS ETERNEL」の文字が刻まれる。

ケースバックのセンターにサイクロン号のシルエットをあしらうとともに、外周には限定モデルの証となる「ONE OF 155」の刻印を施した。

ムーブメントには、約70時間のパワーリザーブを備えた高性能・高耐久の自社製キャリパー01を採用。スタイリッシュなルックスだけではなく、スイスの高級時計としての完成度が追求されているところもポイントだ。

藤岡親子が語るコラボアイテムの魅力は?

「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミッテッド」を身につけ、メディア説明会に登場した藤岡弘、さんと藤岡真威人さん。

「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミッテッド」の印象を尋ねられると藤岡弘、さんは、「品格と強さが感じられ、僕にとても合っていると感じます。また、ちりばめられた仮面ライダーゆかりのデザインがいろんなことを想起させ、非常に感慨深いものがあります」とコメント。

藤岡真威人さん

ブライトリングの腕時計を初めて装着したという藤岡真威人さんは、「ブライトリングの歴史を感じさせる重厚さと高級感に、仮面ライダーの要素が上手く加わっています。見てもらうとわかりますが、中央のブライトリングならではのデザインがライダーベルトに見えて、本当に奇跡的な組み合わせだなと思います」と述べていた。





50以上も年の離れた2人の腕に違和感なく馴染む「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミッテッド」。まさに世代を超えて受け継がれる価値を体現しているようだった

ブライトリング・ポップアップショップは銀座三越 本館1階 ザ・ステージにて4月14日まで開催中。

会場には、「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミッテッド」の他、ブライトリングの歴代レジェンドモデルやブライトリングの歴史と仮面ライダーの系譜を重ね合わせたパネルなどが用意される。時計好きなら足を運んで損はないはずだ。

トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド

価格：125万5,100円

リファレンス：AB01774A1B1X1

ケースサイズ：直径38mm/厚さ13.3mm

ケース素材：ステンレススチール

ストラップ素材：ブラックのレーシング・カーフスキンレザーストラップ、フォールディングクラスプ付き

風防：ドーム型両面無反射コーティング済みサファイアクリスタル

防水性能：最大10 気圧(100m)

ムーブメント：ブライトリング マニュファクチュールキャリバー 01

パワーリザーブ：約70時間

ブライトリング・ポップアップショップ

会期：銀座三越 本館1階 ザ・ステージ(東京都中央区銀座4-6-16)

期間：2026年4月8日～4月14日(10:00～20:00)