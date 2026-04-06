猛暑で「家も壊れる」 遮熱塗装vs断熱リフォームどっちが得?

2026年の夏も猛暑となる予測が出ており、今から電気代などを心配する方も多いのではないでしょうか。猛暑の影響を避けるため、住宅の冷房効率を高める塗装やリフォームが注目されています。そこで、猛暑が住宅に与える深刻なダメージ、猛暑対策として有効な工事、工事なしで手軽にできる対策を解説します。

猛暑が酷暑に……40度超えが日常になりつつある世界

2025年の7月～9月の日本の平均気温は、平年を2.36度上回り、「最も暑い夏」を更新しました。2023年、2024年も最高値を更新したのですが、それに続いて更新したことにより、3年連続となりました。

地域別ではとくに北日本で+4.5度と平年差が大きく、東日本・西日本にかけてかつてない高温でした。東京、大阪、名古屋などの都市部では、7月～8月の平均最高気温が30度を大きく超え、32～35度程度に達する日が続きます。

8月には群馬県伊勢崎市で41.8度を観測して国内最高記録を更新するなど、全国の多くの地点で最高気温記録を更新。40度以上となった地点数は延べ30となり、過去最多となっています。

さらに2026年の夏に関しても、猛暑になるとの予測が発表されています。

猛暑は「家」を破壊する。屋根・外壁の劣化を放置することの経済的損失

猛暑は人体だけでなく、建物にもダメージを与えることは、あまり知られていないようです。2026年の猛暑を迎える前に、生じうる悪影響について把握しておきましょう。

家の塗装(塗膜)へのダメージ

住宅を雨風から保護しているのが外壁や屋根の塗装であり、太陽の熱や紫外線からも守っています。この塗装は耐用年数が決められており、徐々に劣化していきます。

耐用年数は一般的に7年～10年とされていますが、近年の激しい猛暑により、以前と比べて劣化スピードが加速しています。塗装が耐用年数の限界を迎えると、家全体にさらに深刻なダメージをもたらします。

屋根材の劣化による雨漏り

40度を超えるような環境では、屋根の表面温度が70度に達することも。非常な高温により、屋根材の反りや割れ、防水シートの劣化、瓦のズレ・破損といったダメージが生じます。

屋根材の劣化は、雨漏りの原因となり、そのままにすると腐食につながります。木造住宅の場合、この腐食が建物の耐震性を損なうリスクもあります。

窓の気密性の低下

猛暑は窓周辺にもダメージを与えます。ゴムパッキンの硬化や収縮、コーキング剤の劣化、窓枠とサッシの隙間拡大により、気密性が低下します。

気密性が低下すると、エアコンの効きが非常に悪くなり、電気代の増加を招きます。さらに、結露やカビの発生リスクも高まります。

遮熱塗装vs断熱リフォーム：コストパフォーマンスで選ぶ夏の防衛術

猛暑から住宅を保護するための対策として、遮熱塗装と断熱リフォームがあります。どちらを選ぶべきでしょうか?

遮熱塗装のメリット・デメリット

遮熱塗装は、太陽光を反射して、屋根や外壁の表面温度を下げる効果があります。従来の塗料より効率的に温度上昇を抑えられ、施工も塗装のため比較的簡単です。

一方、冬場の保温効果はほぼ期待できず、汚れに弱いこともデメリットです。

夏の暑さにすぐ対処したい方、初期費用を抑えたい方、冬はそれほど寒くない環境の方に向いています。

断熱リフォームのメリット・デメリット

断熱リフォームは熱をブロックし、夏は涼しく・冬は温かく保つことができます。年間を通した快適性と省エネ性能を求める方に向いています。

耐用年数が15年～20年と、遮熱塗装より長いのもメリット。ただし、コストは1平方メートルあたり4,500～6,000円程度かかり、遮熱塗装と比べて1.5～2倍ほど高くなります。

年間を通して快適に過ごしたい方、電気代を大幅に節約したい方、メンテナンス回数を減らしたい方に向いています。

家を暑さダメージから守る工事対策、どんな人にオススメ? メリットとデメリットを比較

工事なしでできる暑さ対策

遮熱塗装や断熱リフォームを実施するのは難しい方に、手軽にできる暑さ対策を紹介します。

散水や遮熱シート

夕方の時間帯に、屋根に散水をするだけで、表面温度を約20度も下げることが可能です。また、屋根裏に遮熱シートを貼ることによって、大幅に放射熱をカットできます。

すだれや遮光ネット

西日の対策として有効なのが、すだれや遮光ネットです。西側の壁は、午後の強烈な直射日光を最も受ける場所ですが、すだれや遮光ネットによって外壁温度を10度ほど下げることができます。

窓には遮熱フィルム

窓から入る日差しは、室内の熱の7割以上を占めるとされています。遮熱フィルムを貼るだけで、熱侵入を大幅にカット。エアコン効率が大きく改善し、節電にもつながります。