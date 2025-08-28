最大400万円の補助も! 連日の猛暑で需要高まる「断熱リフォーム」、費用の相場とその効果

猛暑でエアコンの稼働が増え、物価高による光熱費の高騰も続く中、「断熱リフォーム」への需要が高まっています。「断熱」というと冬のイメージがありますが、断熱リフォームは冬だけでなく夏にも非常に効果が高いそうです。

また、断熱リフォームは政府や自治体の補助金制度が拡大されたことでも注目を集めています。本稿では、断熱リフォームの種類や費用、補助金によってどのくらい安くなるのかをご紹介します。

断熱リフォームは大きく分けて2種類ある

断熱リフォームとは、住宅の壁・床・天井・窓などに断熱材や高断熱サッシを追加・交換し、住まいの断熱性能を高めるリフォーム工事です。外気の影響を受けにくくなるため、夏は暑さ、冬は寒さが軽減し、室内温度が一定に保たれます。それにより、冷暖房の効率が高まり、光熱費の削減だけでなく、ヒートショックといった健康リスクの低減なども期待できます。

また、断熱リフォームは大きく「内断熱工法」と「外断熱工法」の2種類に分かれます。

「内断熱工法」は、床下や屋根裏など、建物の内側に断熱材を詰めていく一般的な工法です。施工の自由度があり、比較的低コストですが、柱など構造材部分で断熱が途切れやすいという特徴があります。

一方の「外断熱工法」は、建物全体を外側から断熱材で覆う方法で、高い断熱性と気密性を実現しやすい工法です。初期費用が高く工期が長くなりがちですが、結露対策にも効果的です。

施工部位ごとの断熱リフォーム、いくらかかる?

断熱リフォームには、壁への断熱材の施工、天井や床下の断熱リフォーム、窓やドアの断熱化、そして、外壁や屋根の塗装による断熱など、施工部位ごとにさまざまな方法があります。それぞれの費用の目安を見てみましょう。

＜壁に断熱材を施工＞

内断熱工法・外断熱工法といった工法の違いや施工面積によって変動しますが、面積単価で約4,000円〜3万円/㎡、1階全面をリフォームすると想定した場合は約100〜400万円が一般的な価格相場です。

＜天井の断熱リフォーム＞

断熱材を天井の骨組みの間に敷く「敷き込み工法」、または、綿状の断熱材を吹き込んでいく「吹き込み工法」が一般的です。費用は、2階の天井全面をリフォームすると想定した場合、「敷き込み工法」なら約20〜50万円、「吹き込み工法」なら約30〜60万円かかります。

＜床下の断熱リフォーム＞

1階全面をリフォームすると想定した場合、床下から吹き付けての施工は約40〜80万円、床を解体しての施工は約80〜150万円かかります。

＜窓やドアの断熱化＞

窓の断熱リフォームには、主に3つの方法があります。1つめは内窓(二重サッシ)の設置です。既存の窓の内側に樹脂製窓を追加して断熱・防音性能を強化するもので、費用は1ヶ所あたり8〜15万円が相場です。

2つめは、既存の窓枠に新しい断熱サッシ・ガラス窓を設置する方法です。壁工事不要の「カバー工法」の場合は1ヶ所あたり15～30万円、壁の解体がある「はつり工法」の場合は1ヶ所あたり25万円〜が相場です。

3つめは、既存のサッシはそのままでガラスのみを断熱性の高いガラス(複層ガラスなど)に交換する方法で、費用は1ヶ所あたり5〜15万円が相場です。

ドアの断熱リフォームは、断熱材入りや複層ガラス仕様の玄関ドアにリフォームするものです。費用は工法や製品グレードによって大きく異なりますが、カバー工法の場合は30〜60万円ほど、はつり工法の場合は50〜100万円ほどが相場です。

＜外壁や屋根の塗装による断熱＞

外壁や屋根に断熱塗料を施工することで、夏は日差しによる室内温度の上昇を抑え、冬は暖房の室内温度を保つ効果が期待できます。費用は住宅の階数や建物の形状等で変動しますが、30坪の広さの場合、95〜200万円ほどが相場です。

断熱リフォームで活用できる補助金制度3つ

光熱費の削減が期待できる断熱リフォームですが、気になるのはその費用でしょう。しかし、政府や自治体の補助金制度を利用すれば、工事内容によって数万円から最大200万円まで(制度によっては最大400万円まで)の補助が受けられます。

ここでは、断熱リフォームの代表的な補助金制度を3つご紹介します。

1．先進的窓リノベ2025事業

「先進的窓リノベ2025事業」は、環境省・国土交通省・経済産業省が連携して推進する「住宅省エネ2025キャンペーン」の補助事業の一つです。既存住宅の窓や玄関ドアを断熱性能の高い製品にリフォームする際、対象費用の2分の1にあたる金額(最大200万円)が補助されます。

内窓の設置、窓ガラスの断熱化(複層ガラス等)、窓サッシの交換、高性能断熱ドアへの交換などが対象で、条件を満たせば「住宅省エネ2025キャンペーン」の他の制度と併用もできます。リフォーム内容と補助される金額は、以下の通りです。

・内窓の設置(1.6㎡以上～2.8㎡未満の場合): 1万8,000円～7万2,000円/箇所

・窓ガラスの断熱化(0.8㎡以上～1.4㎡未満の場合): 1万9,000円～3万4,000円/枚

・窓サッシの交換(1.6㎡以上～2.8㎡未満、カバー工法の場合): 8万7,000円～18万1,000円/箇所

・高性能断熱ドアへの交換(1.6㎡以上～2.8㎡未満、カバー工法の場合): 8万7,000円～18万1,000円/箇所

家全体の熱の約50〜70%が窓やドアから出入りするため、窓・ドアの断熱化は住環境の改善と省エネに大きな効果があります。高断熱の窓・ドアリフォームを考えるなら、大幅な費用補助が得られるこの制度をぜひ活用しましょう。

2．既存住宅の断熱リフォーム支援事業

「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」は、既存の戸建住宅や集合住宅に対して省エネ効果の高い高性能建材(断熱材・窓・ガラス・玄関ドアなど)を使い、断熱性能を向上させるリフォームを支援する環境省の補助制度です。

補助対象は、高性能な断熱建材や断熱窓などを使用した断熱リフォーム「トータル断熱」と、居間を中心にした断熱リフォーム「居間だけ断熱」の2つに分かれます。補助率は補助対象経費の3分の1以内で、上限額は戸建住宅で最大120万円、集合住宅で最大15万円(一部条件で20万円)です。

3．子育てグリーン住宅支援事業

「子育てグリーン住宅支援事業」は、環境にやさしく省エネ性能の高い住宅の新築や断熱リフォームを支援する補助金制度で、こちらも「住宅省エネ2025キャンペーン」の補助事業の一つとなっています。2025年に開始され、これまでの「子育てエコホーム支援事業」の後継制度にあたります。

住宅の省エネ化・カーボンニュートラル実現を目指し、子育て世帯や若者夫婦世帯を特に優遇していますが、全世帯が対象です。新築住宅では「GX志向型住宅」(高性能で脱炭素に貢献する住宅)が新たに対象に加わり、最大160万円の補助金が受けられます。

リフォームは既存住宅の開口部の断熱改修やエコ住宅設備の設置などが補助対象で、最大60万円が支給されます。

補助金制度を活用した断熱リフォームを検討してみては

断熱リフォームへの補助金制度は、ご紹介した以外にもありますし、多くの自治体でも独自の制度が実施されています。ぜひお住まいの自治体の制度を調べてみましょう。夏の暑さは年々厳しさを増し、来年以降も猛暑が続くことが予想されます。エアコンを使う期間が長くなっている昨今、補助金も活用しながら早めに断熱リフォームを行えば、光熱費の節約につながりそうです。