エアコンを一日中つけても後悔しない家――満足度5割超えの住宅に共通していた条件

大和ハウス工業 総合技術研究所は12月22日、「断熱性と暮らし・満足度に関する調査」の結果を発表した。同調査は6月20日～27日、全国の20～69歳の男女2,047名を対象に、インターネットで実施した。

現在の困りごととして「猛暑」(79.4%)が最も多く、「食料価格の高騰」(75.4%)が続いた。物価高騰への対策において、節約が難しい項目の上位には「米」(66.6%)と並んで「電気代」(63.4%)がランクインしている。

特に、一般的な住宅(非ZEH住宅)に住む人の54.5%が「冷房使用が増え、電気代が上昇した」と答えている。一方で、断熱性の高いZEHに住む人はその割合が45.9%にとどまった。

ZEH住宅の居住者に、入居の決め手を尋ねたところ、「光熱費の削減」(54.0%)が最も多かった。次いで「住宅ローン控除等の優遇」(46.9%)、「温度の快適性」(39.4%)となり、生活者が経済的メリットと暮らしの心地よさの両面を重視していることが明らかとなった。

ZEH住宅の居住者の入居の決め手

ZEH居住者のデータによると、46.2%が以前の住まいに比べ「エアコンの使用時間が増えた」と回答している。夏場に「ほぼ一日中エアコンを使用する」層も4割を超えるが、それでもなお光熱費削減のメリットを実感している実態が明らかになった。夏場のエアコン設定温度でも、ZEH居住者は非ZEH居住者に比べ、平均で0.7℃低い「25.4℃」に設定している。

同社によると、ZEH居住者が光熱費削減のメリットを実感しつつ、エアコン使用時間を増やしている背景には、ライフスタイルの変化がある。使用理由として「家族が家にいる時間の増加」や「暑さに弱い高齢者・乳幼児の存在」が多く挙げられた。ZEH世帯では、0～3歳の乳幼児がいる家庭が約4割、ペットを飼育する世帯が約半数を占めている。

ZEH居住者の「住まいの満足度(とても満足)」は35.5%と、一般的な住宅(24.2%)よりも10ポイント以上高かった。このZEHの価値をさらに高める選択肢として注目したいのが、「断熱等級6」で、同じZEHでも「断熱等級6」の住まいでは、「とても満足」という回答は51.4%に達し、一般的なZEH基準である断熱等級5(34.9%)に比べて16.5ポイントも高くなっている。

また、「断熱等級6」は、将来への「安心」という点でも大きな違いが見られた。自宅の「将来の資産価値」について尋ねたところ、59.5%は「不安ではない」と答えており、断熱等級5の居住者(39.7%)を約20ポイント上回った。