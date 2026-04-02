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ロンジンがダイバーズウォッチ「ハイドロコンクエスト」を一新、日本人の手首に合う39mmモデルに直営店限定カラーも

APR. 02, 2026 11:43
Text : 岩木華子
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ロンジンは、ダイバーズウォッチ「ハイドロコンクエスト」コレクションの新世代モデルを3月28日に発売する。30気圧防水や約72時間のパワーリザーブなどの性能を備え、デザインも刷新した。

  • L3.779.4.90.6(39mm)/L3.788.4.90.6(42mm)

    L3.779.4.90.6(39mm)/L3.788.4.90.6(42mm)

新モデルは、自動巻きムーブメント「L888.5」を搭載し、ISO764規格を上回る耐磁性と約72時間のパワーリザーブを備える。

防水性能は30気圧で、日常からアウトドアまで対応する仕様とした。ねじ込み式ケースバックに、2023年発表の「ハイドロコンクエスト」GMTモデルでも施されたロゴを刻んでおり、探検家や冒険家のための装備としての、ロンジンのツールウォッチのヘリテージを感じられる。

ケースはステンレススチール製で、39mmと42mmの2サイズを展開。ダイヤルに加えてベゼルの「0位置」にスーパールミノバを施して視認性を高めた。ダイヤルカラーはブルー、ブラック、グリーンのラッカー仕上げに加え、フロステッドブルーのサンレイ仕上げを用意する。

  • ベゼルとダイヤルのスーパールミノバが視認性を提供

    ベゼルとダイヤルのスーパールミノバが視認性を提供

ベゼルはルミナスブルーやヴァーダントグリーンなどを含む5色を展開し、ダイアルとの組み合わせで多様なバリエーションを揃えた。ブレスレットはコレクション初となる、ステンレススティール製のミラネーゼメッシュと、Hリンクタイプの2種類を用意し、いずれも微調整機構を備える。

価格は32万4,500円から34万3,200円。直営店ではフロステッドブルーダイアルを採用した限定モデルも取り扱う。

  • ロンジン直営店限定の、フロステッドブルーダイアルとダークブルーのセラミックベゼルモデル

    ロンジン直営店限定の、フロステッドブルーダイアルとダークブルーのセラミックベゼルモデル

ハイドロコンクエストコレクション

  • L3.779.4.90.6(39mm)/L3.788.4.90.6(42mm)

    L3.779.4.90.6(39mm)/L3.788.4.90.6(42mm)

  • L3.779.4.99.6(39mm)/L3.788.4.99.6(42mm)

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  • L3.779.4.70.6(39mm)/L3.788.4.70.6(42mm)

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  • L3.779.4.96.6(39mm)/L3.788.4.96.6(42mm)

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  • L3.779.4.56.6(39mm)/L3.788.4.56.6(42mm)

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  • L3.779.4.06.6(39mm)/L3.788.4.06.6(42mm)

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  • L3.779.4.98.6(39mm)/L3.788.4.98.6(42mm)

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  • ケースサイズ：39mm、42mm
  • ケース素材：ステンレススティール
  • ブレスレット素材：ステンレススティール
  • 風防：両面多層反射防止コーティングを施した、サファイアクリスタル
  • 防水性能：30気圧防水
  • ムーブメント：ロンジン エクスクルーシブキャリバー L888.5
  • パワーリザーブ：約72時間
  • 価格：34万3,200円(ステンレススティール製ミラネーゼメッシュブレスレット)、32万4,500円(ステンレススティール製ブレスレット、ロンジン直営店限定モデル)
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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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