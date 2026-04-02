ロンジンがダイバーズウォッチ「ハイドロコンクエスト」を一新、日本人の手首に合う39mmモデルに直営店限定カラーも

ロンジンは、ダイバーズウォッチ「ハイドロコンクエスト」コレクションの新世代モデルを3月28日に発売する。30気圧防水や約72時間のパワーリザーブなどの性能を備え、デザインも刷新した。

新モデルは、自動巻きムーブメント「L888.5」を搭載し、ISO764規格を上回る耐磁性と約72時間のパワーリザーブを備える。

防水性能は30気圧で、日常からアウトドアまで対応する仕様とした。ねじ込み式ケースバックに、2023年発表の「ハイドロコンクエスト」GMTモデルでも施されたロゴを刻んでおり、探検家や冒険家のための装備としての、ロンジンのツールウォッチのヘリテージを感じられる。

ケースはステンレススチール製で、39mmと42mmの2サイズを展開。ダイヤルに加えてベゼルの「0位置」にスーパールミノバを施して視認性を高めた。ダイヤルカラーはブルー、ブラック、グリーンのラッカー仕上げに加え、フロステッドブルーのサンレイ仕上げを用意する。

ベゼルとダイヤルのスーパールミノバが視認性を提供

ベゼルはルミナスブルーやヴァーダントグリーンなどを含む5色を展開し、ダイアルとの組み合わせで多様なバリエーションを揃えた。ブレスレットはコレクション初となる、ステンレススティール製のミラネーゼメッシュと、Hリンクタイプの2種類を用意し、いずれも微調整機構を備える。

価格は32万4,500円から34万3,200円。直営店ではフロステッドブルーダイアルを採用した限定モデルも取り扱う。

ハイドロコンクエストコレクション