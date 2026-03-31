PORTERから新作「BUS GIRL」。職業鞄から着想を得た美しいクラシック

吉田カバンはPOTERより4月3日、昭和の女性たちが活躍した職業"バスガール"から着想を得たバッグシリーズ「BUS GIRL」を発売する。

100年前の憧れを、現代のクラシックへ

吉田カバンが創業した1935年頃、女性が男性と同じように働くことがまだ珍しかった時代において、女性の社会進出のシンボルとなり、多くの人が憧れる新しい時代の象徴とも言える存在だった「バスガール」。

「BUS GIRL」はバスガールというテーマと職業鞄ならではの機能的な利便性を融合させた今の時代にこそ美しいと感じる「新しいクラシック」として展開する。

「BUS GIRL」全アイテムと過去の90周年記念アイテムを一覧で見る

漆黒の艶と、鮮烈な赤

バッグ本体には、グランドピアノのように深く艶やかな黒のガラスレザーを採用。内装のなめらかで優しい肌触りのピッグスエード(豚革)の鮮烈な赤は、バスガールのトレードマークだった制服の襟やスカーフの色をオマージュした。

きちんとバッグの間口を閉じて使う構造は、使う人の所作までも美しく見せてくれる。

“荷物を包み込む”というバッグが持つ本来の役割を大切にし、ホック部分は下部の大きなベロを上に弾くだけで簡単に開けられる仕様。閉じる際にも感覚的に位置がわかるよう工夫を凝らした。

型抜き、貼り込み、コバ磨き、縫製―。ミリ単位で調整する手作業でのあらゆる工程を経て作ることのできる本数は「一日にたったのひとつ」。効率化・合理化が重んじられる現代において、あえてそれらを度外視し作られた手仕事の尊さを見つめ直すようなバッグとなっている。

ラインナップと取扱店舗は下記の通り。

ラインナップ

HANDBAG ￥165,000

HANDBAG(S) ￥143,000

取扱店舗